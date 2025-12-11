Ferencvaros-Rangers maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı, Ferencvaros ile Rangers arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında sahadan beraberlikle ayrılan Macaristan temsilcisi, bu kez taraftarının önünde güçlü rakibini mağlup ederek ilk 8'deki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Rangers cephesinde ise tablo biraz daha baskılı. Zorlu deplasmanda bu sezonki ilk galibiyetini arayan İskoç temsilcisi, Avrupa yolculuğunda kritik viraja girerken umutlarını canlı tutmayı hedefliyor. Peki, Ferencvaros-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FERENCVAROS-RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Ferencvaros-Rangers maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

FERENCVAROS-RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Groupama Arena'da oynanacak Ferencvaros-Rangers maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.