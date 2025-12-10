Trambolin cimnastikte bir Türk ilk kez dünya ikincisi oldu! Tuba Bade Şahin...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trambolin cimnastikte dünya ikinciliğiyle Türk spor tarihine geçen 16 yaşındaki milli sporcu Tuba Bade Şahin, 2026 Avrupa Şampiyonası’nda ilk 24 finalini ve ardından olimpiyat kotasını hedefliyor. İşte detaylar...

Jimnastik Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 14:15 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 14:17
Türk cimnastik tarihinde trambolin cimnastikte ilk kez dünya ikinciliği elde eden Türk sporcu olan Tuba Bade Şahin (16), 2026 yılında Avrupa Şampiyonası'nda ilk 24 finalini hedeflediğini belirterek, "Ondan sonraki hedefim de olimpiyatlara kota almak" dedi.

Milli sporcu Tuba Bade Şahin, İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda, kadınlar bireysel kategorisinde 53 bin 420 puan elde ederek gümüş madalya kazandı. 4 yaşında cimnastikle tanışan, yıllarca verdiği emeğin karşılığını alarak dünya ikincisi olan genç milli sporcu, trambolin cimnastikte dünya şampiyonasında madalya alan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Şahin, Bolu'da Karaçayır Mahallesi'nde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait tesiste, antrenörü Mehmet Caner Güzeltürk nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor. Açıklamalarda bulunan milli sporcu Şahin, dünya ikincisi olmanın gururunu yaşadığını vurguladı. Uzun süredir madalya almak için çalıştığını belirten Tuba Bade Şahin, "4 yaşımda başladım spora. Gururlu hissettim. Zaten bunun için çalışıyordum uzun bir süredir. Bunun için de buraya geldim. Gurur vericiydi, emeklerimin karşılığını aldığını düşünüyorum. Genç takımdaydım şimdi büyüklere geçtim. 2026 senesinde Avrupa Şampiyonası'nda ilk 24 finalini hedefliyorum. Ondan sonraki hedefim de olimpiyatlara kota almak. Yaş olarak benden çok daha büyük kişiler var, daha tecrübeli kişiler var. Ben de yarışmalara gittikçe o tecrübeyi elde edeceğim, daha çok tecrübeli olacağım ve gitgide kendimi geliştireceğim" diye konuştu.

ANTÖRENÖR GÜZELTÜRK: TARİHİMİZDE İLK KEZ DÜNYA İKİNCİLİĞİNİ BAŞARMIŞ OLDUK

Antrenör Mehmet Caner Güzeltürk, Bade'nin her gün yaklaşık 3 saat antrenman yaptığını dile getirdi. 2028 Olimpiyatları öncesinde hedefledikleri bir şampiyona olduğunu ifade eden Güzeltürk, "Yoğun bir çalışma temposu içerisinde bulunduk. Hem okul hayatını hem spor hayatını devam ettirdi. İspanya'nın Pamplona kentinde yapılan Dünya Gençler Trambolin Şampiyonası'nda tarihimizde ilk defa dünya 2'ncisi oldu. 36 ülke, 90 sporcu vardı. Çok zorlu bir süreçten geçtik. Önce 90 kişi içinden gruplar halinde ilk 24 finaline kaldık. Yarı finale kaldık. Daha sonrasında da 8 finaline kaldık. 8 finalinde de birinci olarak tramboline çıktık. Son kişiye kadar dünya 1'incisi olarak devam ediyorduk. Ama son sporcu, Çinli sporcu o da güzel bir seri yaptı. Dünya şampiyonluğunu elde etti. Biz de tarihimizde ilk kez dünya ikinciliğini başarmış olduk. Bizim için 2028 olimpiyatları öncesi bizim hedeflediğimiz ve başarabileceğimizi düşündüğümüz bir yarışmaydı" dedi.

''BADE İLE BİRLİKTE HEDEFLERİMİZ BÜYÜDÜ''

Dünya ikinciliği ile birlikte hedeflerinin büyüdüğünü söyleyen Güzeltürk, "Artık Bade genç sporcu olmaktan çıktı. Artık büyük bir sporcu. 2028 olimpiyatları Los Angeles'ta düzenlenecek, Amerika'da. Orada da ülkemizi, tarihimizi ilk kez kota alabilme adına yine yarışmalara gideceğiz. 2026 Portekiz'de Avrupa Şampiyonası düzenlenecek. Büyükler kategorisinde Bade ile birlikte temsil edeceğiz. 2027'de olimpiyatlara kota almak için artık dünya kupaları, Avrupa ve dünya şampiyonalarında boy göstermeye çalışıp kota alıp ülkemizi Türk cimnastik tarihinde ilk defa trambolin cimnastikte kadın ve erkeklerde temsil etmek için mücadele edeceğiz, çalışacağız. Türkiye'de Türk cimnastik tarihinde ilk trambolin cimnastiğinin kadınlarda dünya 2'nciliği erkeklerde dahil ilk madalyamız. Geçen sene de gençler kategorisinde, Sinan Cankurt'la erkeklerde Avrupa şampiyonu olmuştuk. Her yıl Türk cimnastik tarihinde trambolin yukarı doğru ivmelenerek, başarıları üst üste katarak yoluna devam ediyor. Her yaptığımız, aldığımız derecede trambolin cimnastik tarihinde bir ilk olarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

