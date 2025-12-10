CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de ayrılık kararı! En-Nesyri...

Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların ardından eleştirilerin odağında olan Youssef En-Nesyri ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Faslı oyuncunun yakın çevresi, yıldız golcünün Kadıköy ekibinden ayrılmak istediğini doğruladı. İşte detaylar...

ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşmesi ve ikinciliği Trabzonspor'a kaptırması sonrası eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden biri Youssef En-Nesyri'ydi.

Faslı yıldızın son maçlarda skor üretmekte zorlanması, sarı-lacivertlilerde yaşanan puan kayıplarının ana sebeplerinden biri olarak görülüyordu. 28 yaşındaki santrfor ile devre arasında yolların ayrılabileceği iddiaları böylelikle güç kazanmışken dış basında konu ile ilgili sürpriz bir haber servis edildi.

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Foot Africa'dan derlediği habere göre En-Nesyri, Kadıköy ekibine veda etme kararı aldı.

Haberde oyuncunun yakın çevresinin bu kararı doğruladığı ve En-Nesyri'nin Fenerbahçe'de "artık rahat hissetmediği" aktarıldı.

Eleştirilerden etkilenen Faslı golcünün baskının ve neticesinde yaşadığı gerginliğin ardından bu kararı aldığı belirtildi.

Geçtiğimiz yaz Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Qadsiah'ı reddettiği ortaya çıkan En-Nesyri'nin Avrupa'da bir kulüple anlaşmak istediği vurgulandı.

