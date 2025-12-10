Fenerbahçe'de ayrılık kararı! En-Nesyri...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşmesi ve ikinciliği Trabzonspor'a kaptırması sonrası eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden biri Youssef En-Nesyri'ydi.