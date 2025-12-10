CANLI SKOR ANA SAYFA
Club Brugge-Arsenal MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Club Brugge ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Namağlup zirvede yer alan ve turnuvaya damga vurmayı sürdüren Mikel Arteta'nın ekibi, zorlu deplasmanda da kazanmanın yollarını arayacak. İç saha avantajını kullanarak güçlü rakibine ilk puan kaybını yaşatmayı hedefleyen Belçika temsilcisi ise 4 puanla 27. sırada bulunuyor. Öte yandan futbolseverler, "Club Brugge-Arsenal maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Club Brugge-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

10 Aralık 2025 Çarşamba 09:58
Club Brugge-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası, futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma ile buluşturuyor. Belçika'nın köklü ekiplerinden Club Brugge, turnuvanın en formda takımlarından biri olan Arsenal'i ağırlamaya hazırlanıyor. Mikel Arteta yönetiminde yoluna namağlup devam eden İngiliz ekibi, hem oyun disiplini hem de hücum gücüyle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin en dikkat çeken takımlarından biri haline geldi. Taraftarı önünde mücadele edecek olan Belçika temsilcisi ise 4 puanla 27. sırada bulunuyor. Peki, Club Brugge-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CLUB BRUGGE-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Club Brugge-Arsenal maçı 10 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

CLUB BRUGGE-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Jan Breydel'de oynanacak Club Brugge-Arsenal maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CLUB BRUGGE-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Club Brugge: Mignolet; Siquet, Mechele, Ordonez, Seys; Stankovic, Onyedika; Forbs, Vanaken, Tzolis; Tresoldi

Arsenal: Raya; White, Timber, Hincapie, Lewis-Skelly; Nwaneri, Norgaard, Merino; Madueke, Gyokeres, Martinelli

"Hayal kırıklığı yarattı"
