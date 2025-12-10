Spor yazarları Monaco-Galatasaray maçını değerlendirdi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fransa temsilcisi mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Monaco-Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 08:32
LEVENT TÜZEMEN - DAR KADRONUN SIKINTISI

Uğurcan sakatlandı, Galatasaray'ın gol yememe sihri bozuldu. Monaco ataklarında 65 dakikalık süreçte Uğurcan yaptığı kurtarışlarla Galatasaray'ı ayakta tutarken, geçit vermediği penaltıda gecenin adamıydı. Günay'ın oyuna girerken rakip hocayla tartışması anlamsızdı. Eline top değmeden golü yedi. Oysa Günay yerinde kalsaydı, o top kucağına gelecekti. Galatasaray için Devler Ligi'nde yola devam etmek adına Monaco'dan puan almak çok değerliydi. İlk yarıda takım halinde iyi oynadılar, özellikle Galatasaray'ın topa en iyi vuran oyuncusu İlkay'ın 13. dakikada kaçırdığı gol kalitesine yakışmadı.

Leroy Sane maalesef çok egoist oynadı. İki pozisyonda kalabalık savunma içinde topu süreceğine Osimhen'in önüne yuvarlasaydı golü bulan taraf kesin Galatasaray olurdu. Barış'ın çalışkanlığı ön plandaydı. Galatasaraylı oyuncular, final paslarında isabeti yakalayamadı. İkinci yarı Monaco'nun Galatasaray kalesinde yarattığı baskılara Uğurcan çıkana kadar tek başına direndi ancak Abdülkerim-Sanchez ikilisi rakibin ön alan baskısından dolayı oyunu kurmakta zorlandılar.

İlkay'ın fiziksel yetersizliği Monaco'nun orta sahada daha etkili olmasını sağladı. Yunus daha erken girebilseydi, Galatasaray'ın orta alan zaafı giderilebilirdi. Osimhen'e arkadaşları yeterince gollük paslar atamadı. Dar kadronun sıkıntısı çok net belli oldu. Oyuna sadece İcardi ve Yunus girebildi. G.Saray, Monaco'da ilk yarı ayağına gelen fırsatları kaçırdı ve kaybetti.

ZEKİ UZUNDURUKAN - BU TAKIMA 2. YARIDA NE OLDU!

Bu bir Şampiyonlar Ligi maçı ve deplasmanda oynuyorsun! Buna rağmen ilk yarıda tonla gol kaçırdı Galatasaray! Monaco için olmak ya da olmamak maçıydı. Bizim için ise alacağımız puana göre 24'ü, 16'yı, hatta ilk 8'i hayal edeceğimiz bir sınavdı. Maçın ilk yarısında Barış Alper ve Sane ile kanatları çok iyi kullandık. Özellikle Barış Alper, Monaco'yu canından bezdiren etkili bindirmeler yaptı. Çok pozisyona girdik. Osimhen, Sara, Sane, İlkay ile net fırsatlar yakaladık.

Monaco ise hızlı geçiş hücumları ile tehlikeli oldu. Akliouche'nin iki sert şutunu kalecimiz Uğurcan iyi çıkardı. İkinci yarının başında Uğurcan Çakır kalesinde devleşti. Önce Minamino'nun karşı karşıya pozisyonunu çıkardı. Pozisyonun devamında Davinson Sanchez'in Minamino'ya arkadan yaptığı harekete verilen penaltıyı kurtardı. Penaltıda Zakaria'ya geçit vermedi Milli kalecimiz. Bravo Uğurcan Çakır!

Penaltıyı kaçıran Monaco, ikinci bölümde baskısını artırdı. Monaco'nun çıkarken kaptırdığı toplarda bu kez biz gol pozisyonlarına girdik. Sara etkisiz kalırken, İlkay da çok çabuk yoruldu. Orta sahamız oyundan düştü. Hele Balogun'un kaçırdığı net pozisyonlar var ki, yüreğimiz ağzımıza geldi! Okan hoca, oyundan düşen takımına hayat vermek için yorulan İlkay'ı kenara alıp, Yunus'u sahaya sürdü. Takımımızın en iyisi Uğurcan Çakır yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi ve yerine Günay girdi. Günay kaleye yeni geçmişti ki, Monaco golü buldu. Balogun kaçırdı kaçırdı, sonunda golü attı. Biz kaçırdık, kaçırdık ama golü atamadık. Futbol şansı yanımızda değildi, aynı zamanda biraz da beceriksizdik. İlk 8 hayalleri kurarak gittiğimiz Monaco'dan üzgün döndük!

MUSTAFA ÇULCU - GALATASARAY'A YAKIŞMADI

Galatasaray oyuna çok iyi başladı. Karşısında beklenenden daha yumuşak bir rakip buldu. Organize ataklarla rakip ceza alanına girdi pozisyonlar üretti. İlkay, Osimhen ve Barış ile çok önemli fırsatlar yakaladı. Final vuruşlarında başarılı olsalardı daha ilk yarı skoru yakalamıştı. Sağda Sane, solda Barış ilk yarıda çok istekli ve etkiliydi ama ikinci yarı ara ki bulasın! İlkay sakatlık dönüşü bir türlü istenen ve beklenen maç ritmini yakalayamadı. Monaco, Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde inişli çıkışlı bir performansa sahip. Galatasaray hücumlarında ileride sadece Balogun'u bırakıp tüm oyuncular topun arkasına geçerek savunma yaptı.

Galatasaray'ı üzerine çekip arkada derinlik yaratıp uzun toplarla toplarla hücuma kalabalık çıktılar. Önde 4 oyuncu ile baskı yaptılar. Akliouche takımın pas trafiğini yöneten oyun aklı ve jokeri. Zakaria'nın penaltı vuruşunu Uğurcan müthiş kurtardı. Monaco'nun kullanacağı korner öncesinde sakatlanan Uğurcan'ın değişikliği zamanlama ve teknik olarak ne kadar hatalı olduğunu, zaten oyuna girerken sinirli olan Günay'ın henüz motive olamadığını ve ilk topta golü yediğine tanık olduk. Bu değişiklik kornerden sonra yapılamaz mıydı? Golde Abdülkerim zıplamadı bile Balogun üzerinden vurdu.

İlk yarı ile ikinci yarı arasında siyahla beyaz kadar farklı bir Galatasaray seyrettik. Golden sonra oyun Monaco'nun kontrolündeydi. Osimhen en kötü maçını oynadı. Galatasaray'da yarım hazır durumda olan Yunus ve İcardi hamleleri de fayda etmedi. Seyirci baskısı yok ilk yarıda tamamen sana teslim olmuş böylesine yumuşak bir deplasmanda Monaco'ya mağlup olmak Galatasaray'a yakışmadı. Danny Makkelie, 42 yaşındaki Hollandalı elit hakem iyi bir kariyere sahip. Asıl mesleği polis.

Önceki yıllarda ülke hakemlerimize Jaap Uilenberg ile birlikte gelip VAR eğitimleri vermiş futbol ve ülke kültürümüzü çok iyi bilen, bizleri iyi tanıyan biri. Maç iyi başladı. Kararları ve tutumu ile güven verdi. İlk yarıyı 8 faul ile tamamladı. 48. dakikada Sanchez hamlede geç kalınca Minamino'ya yaptığı faul net penaltıydı ama hakem sahada "devam" dedi. Doğru VAR müdahalesi geldi. OFR de izledi penaltı ve sarı kartı verdi. İkinci yarı faul sayısı arttı. Toplamda 28 faul, 3 sarı kartla başarılı bir hakem performansı seyrettik.

