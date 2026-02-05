Okan Buruk'tan Noa Lang ve Yaser Asprilla için flaş karar!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig devlerinden Galatatasaray'dan dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk'un Juventus ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maçlar öncesi yeni transferler Noa Lang ve Yaser Asprilla hakkında flaş bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 10:28
Galatasaray son olarak Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında sahasında İstanbulspor'u konuk etti.

Cimbom bu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray aldığı galibiyetin ardından dev turnuvada mücadele ettiği A Grubu'nda 9 puan ile lider konumda bulunuyor.

Okan Buruk'un öğrencileri bu maçın ardından her kulvarda iddialı olduğunu bir kez daha gösterirken sarı-kırmızılılarda Juventus ile oynanacak olan dev maçların planlamaları şimdiden başladı.

Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunun ilk maçında 17 Şubat tarihinde Juventus'u konuk edecek.

25 Şubat'ta ise Torino ekibi ile rövanş maçında deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Bu kritik mücadeleler öncesi teknik direktör Okan Buruk'tan yeni transferler Noa Lang ve Yaser Asprilla için kritik karar geldi.

Ara transfer döneminde sarı-kırmızılı takıma katılan Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınacağı ifade edildi.

Juventus ile oynanacak son 16 turu play-off maçlarında her iki yıldızın da kadroda yer aldığı belirtildi.

Öte yandan 18 yaşındaki bir diğer yeni transfer Renato Nhaga da 23 yaş altı kontenjanıyla listede bulunabiliyor. Sarı-kırmızılılarda artık tüm gözler listeden çıkacak isimlere döndü.

