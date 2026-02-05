CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Can Armando Güner için özel önlem! Barış Alper Yılmaz...

Son dakika Galatasaray haberleri: Ara transfer döneminin son günlerinde atağa kalkan Galatasaray, Borussia Mönchengladbach forması giyen Can Armando Güner ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda genç futbolcunun sözleşmesindeki detay dikkat çekti. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 10:17
Ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana bir zirve mücadelesi veren Galatasaray, şu ana kadar üç transferi açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, Noa Lang, Yaser Asprilla ve Renato Nhaga'yı renklerine bağladı.

Cimbom'un 4. transferiyse Borussia Mönchengladbach forması giyen Can Armando Güner oldu.

Galatasaray, geleceğe yönelik kadro planlaması çerçevesinde bir ay önce ailesiyle birlikte Kemerburgaz tesislerine getirdiği Can Armando Güner'in transferini uzun süren pazarlıklar sonucunda bitirdi.

750 bin Euro ile kapıyı açan Mönchengladbach, 300 bin Euro bonservis bedeline ikna edildi.

Alman kulübünün sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi ekletme talebi ise reddedildi.

Sabah'ın haberine göre, geçmiş yönetimin Barış Alper Yılmaz'a koydurduğu yüzde 20 pay maddesini dikkate alan sarı-kırmızılı kulüp, Can Armando'da bu yolu izlemedi.

Ocak ayında 18 yaşından gün alan gurbetçi yıldız adayı, Galatasaray'la 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştı.

Sarı-kırmızılı takım, bu transferi sezon sonuna bırakmadı ve mutlu sona ulaştı.

Can Armando Güner'in kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

