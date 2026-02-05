Spor yazarları Galatasaray-İstanbulspor maçını değerlendirdi
Zaten Torreira'nın ceza sahası dışından böyle gollerine alışmıştık. İstanbulspor'un attığı golde Lemina ile birlikte hatası olan Gökdeniz Gürpüz, maç genelinde çok koştu, savaştı, takımı adına başarılı işlere imza attı. Uzun bir aradan sonra sahalara dönen Singo, Galatasaray için adeta yeni bir transfer gibi. Maç eksiğine rağmen hazır gördüm Singo'yu. Galatasaray zorlanmadan İstanbulspor engelini de geçmeyi başardı. Okan Buruk, yedek bekleyen oyuncularının da performansını yakından görmüş oldu.
SERKAN KORKMAZ-ICARDI TARİHE GEÇTİ
Galatasaray, İstanbulspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle yenerek Türkiye Kupası'nda yoluna kayıpsız devam etti. Maçın en önemli olaylarından biri İcardi'nin gol atması ve sarı kırmızılı kulübün tarihine geçmesi oldu. İcardi'nin Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olması kulüp ve Arjantinli yıldızın hikayesinde unutulmaz bir iz bıraktı. Teknik direktör Okan Buruk, dün gece gençleri sahaya sürdü. Gençlerin oynaması, süre alması önemliydi. Performansları adına konuşmak için erken.
Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa'nın havada çarpıştığı pozisyonda çok korktuk. İki futbolcuya da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Elmacık kemiği kırılan İsa, ambulansla hastaneye götürüldü. Umarım ilk gelen bilgilerde olduğu gibi ciddi bir durumları olmadan yollarına devam ederler. Galatasaray taraftarının maça ilgi göstermemesi gecenin en olumsuz detayıydı. Yeni transfer Asprilla ilk kez oynadı. Sürati ve oyun bilgisi ile Galatasaray'a katkı sağlayacaktır. Rakip Fenerbahçe Kante'yi Türkiye'ye indirirken, Galatasaray taraftarının muhtemelen karşılıksız kalacak homurdanmaları gözlerden kaçmadı.
HÜCUM GÜCÜ-LEVENT TÜZEMEN
İstanbulspor önünde değişik bir G.Saray izledik. İlginç sahnelere tanık olduk. Kaleci İsa ile Ahmed'in çarpışması sonrasında gerçekten nefeslerimizi tuttuk. Okan hocanın 11'i çok şaşırtıcıydı. Kazımcan stoper, Gökdeniz sağ bek oynarken Torreira, Lemina ve İcardi tecrübeli isimler olarak görev yaptı.
İcardi'nin attığı golle Hagi'nin rekorunu kırması, statta büyük sevinç yarattı ve 'Aşkın olayım' şarkısıyla kutlandı. Singo'nun sahalara dönmesi taraftarlar tarafından alkışlandı. Genç Ada ve Furkan ve Yusuf'un oyuna girmesi G.Saray'ın güzellikleriydi.
Özellikle ısınmada yazdıklarımdan dolayı yanıma gelip elimi sıkan Torreira, G.Saray'ın galibiyetine güzel bir golle katkı sağladı. İstanbulsporlu oyuncular, oyunu kirletmeden güçleri doğrultusunda iyi bir mücadele ortaya koydu. 90 dakika G.Saray'ın kontrolünde ve hücum zenginliği içinde geçti.
Asprilla'nın hızını, çabukluğunu, özellikle kazandığı ikili mücadeleleri çok beğendim. Genç Kolombiyalının güçlü bir tekniği var. Dar alanda içeri dışarı akıllı çalımlar atıyor. Eğer biraz daha al-ver şeklindeki pas oyununa ayak uydurursa G.Saray'a katkı sağlar. Ayrıca Asprilla'nın isteği, coşkusu ve çalışkanlığı kayda değer güzellikteydi.
