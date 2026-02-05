CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Spor yazarları Galatasaray-İstanbulspor maçını değerlendirdi

Spor yazarları Galatasaray-İstanbulspor maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Galatasaray-İstanbulspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 08:26
Spor yazarlarından Galatasaray-İstanbulspor maçı değerlendirmesi

ZEKİ UZUNDURUKAN-ZİRAAT MÜHENDİSİ

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da farkını ortaya koydu. Grupta 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü. Okan Buruk, ligdeki Kayserispor maçının ilk 11'den tam 8 değişiklik yaparak İstanbulspor önüne çıktı. Yeni transfer Asprilla ilk kez 11'de sahaya çıktı. Sağ kanattan etkili ataklar geliştirdi. Sürati ve oyun bilgisi ile Galatasaray'a büyük katkı vereceğini gösterdi Asprilla. İstanbulspor'da ise Mendy Mamadou attığı golün dışında Galatasaray savunmasını çok zorladı. Güçlü ve süratlı bir sol kanat oyuncusu Mendy.


Spor yazarlarından Galatasaray-İstanbulspor maçı değerlendirmesi

Galatasaray'da tüm gözler rekor kırmak için sahaya çıkan İcardi'nin üzerindeydi. Arjantinli gol profesörü, maçın başında attığı şık golle Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olmayı başardı. Tam 73 gol... Bize de İcardi'yi tebrik etmek düşer. İcardi'nin golünün asistini yapan Ahmet Kutucu, bir de füze gibi bir şutla fileleri havalandırdı. Dünkü maçta çok istekliydi ve etkiliydi Ahmet Kutucu. Ancak ikinci yarının başında talihsiz ve yüreklerimizi ağzımıza getiren şok bir sakatlık yaşandı sahada. Kaleci İsa Doğan ile Ahmet Kutucu, hava topu mücadelesinde çarpışarak yerde kaldı. İki oyuncu için hemen ambülans sahaya girdi. İsa, hastaneye kaldırıldı.

Spor yazarlarından Galatasaray-İstanbulspor maçı değerlendirmesi


Ahmet Kutucu'da önemli bir sağlık probleminin olmadığı bildirilirken, kaleci İsa'nın ise elmacık kemiğinde kırık tespit edildiği açıklandı. Ahmet Kutucu ve İsa Doğan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Maalesef bu güzel oyunda böyle talihsiz sakatlıklar da var. Konuk İstanbulspor oyunu çirkinleştirmeden açık bir oyun tercih etti. Attıkları golün dışında zaman zaman Galatasaray kalesinde etkili de oldular. Galatasaray'ın ilk yarıda Torreira ile bulduğu gol de muazzamdı.


Spor yazarlarından Galatasaray-İstanbulspor maçı değerlendirmesi

Zaten Torreira'nın ceza sahası dışından böyle gollerine alışmıştık. İstanbulspor'un attığı golde Lemina ile birlikte hatası olan Gökdeniz Gürpüz, maç genelinde çok koştu, savaştı, takımı adına başarılı işlere imza attı. Uzun bir aradan sonra sahalara dönen Singo, Galatasaray için adeta yeni bir transfer gibi. Maç eksiğine rağmen hazır gördüm Singo'yu. Galatasaray zorlanmadan İstanbulspor engelini de geçmeyi başardı. Okan Buruk, yedek bekleyen oyuncularının da performansını yakından görmüş oldu.

Spor yazarlarından Galatasaray-İstanbulspor maçı değerlendirmesi

SERKAN KORKMAZ-ICARDI TARİHE GEÇTİ

Galatasaray, İstanbulspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle yenerek Türkiye Kupası'nda yoluna kayıpsız devam etti. Maçın en önemli olaylarından biri İcardi'nin gol atması ve sarı kırmızılı kulübün tarihine geçmesi oldu. İcardi'nin Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olması kulüp ve Arjantinli yıldızın hikayesinde unutulmaz bir iz bıraktı. Teknik direktör Okan Buruk, dün gece gençleri sahaya sürdü. Gençlerin oynaması, süre alması önemliydi. Performansları adına konuşmak için erken.


Spor yazarlarından Galatasaray-İstanbulspor maçı değerlendirmesi

Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa'nın havada çarpıştığı pozisyonda çok korktuk. İki futbolcuya da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Elmacık kemiği kırılan İsa, ambulansla hastaneye götürüldü. Umarım ilk gelen bilgilerde olduğu gibi ciddi bir durumları olmadan yollarına devam ederler. Galatasaray taraftarının maça ilgi göstermemesi gecenin en olumsuz detayıydı. Yeni transfer Asprilla ilk kez oynadı. Sürati ve oyun bilgisi ile Galatasaray'a katkı sağlayacaktır. Rakip Fenerbahçe Kante'yi Türkiye'ye indirirken, Galatasaray taraftarının muhtemelen karşılıksız kalacak homurdanmaları gözlerden kaçmadı.

Spor yazarlarından Galatasaray-İstanbulspor maçı değerlendirmesi

HÜCUM GÜCÜ-LEVENT TÜZEMEN

İstanbulspor önünde değişik bir G.Saray izledik. İlginç sahnelere tanık olduk. Kaleci İsa ile Ahmed'in çarpışması sonrasında gerçekten nefeslerimizi tuttuk. Okan hocanın 11'i çok şaşırtıcıydı. Kazımcan stoper, Gökdeniz sağ bek oynarken Torreira, Lemina ve İcardi tecrübeli isimler olarak görev yaptı.

Spor yazarlarından Galatasaray-İstanbulspor maçı değerlendirmesi

İcardi'nin attığı golle Hagi'nin rekorunu kırması, statta büyük sevinç yarattı ve 'Aşkın olayım' şarkısıyla kutlandı. Singo'nun sahalara dönmesi taraftarlar tarafından alkışlandı. Genç Ada ve Furkan ve Yusuf'un oyuna girmesi G.Saray'ın güzellikleriydi.

Spor yazarlarından Galatasaray-İstanbulspor maçı değerlendirmesi

Özellikle ısınmada yazdıklarımdan dolayı yanıma gelip elimi sıkan Torreira, G.Saray'ın galibiyetine güzel bir golle katkı sağladı. İstanbulsporlu oyuncular, oyunu kirletmeden güçleri doğrultusunda iyi bir mücadele ortaya koydu. 90 dakika G.Saray'ın kontrolünde ve hücum zenginliği içinde geçti.

Spor yazarlarından Galatasaray-İstanbulspor maçı değerlendirmesi

Asprilla'nın hızını, çabukluğunu, özellikle kazandığı ikili mücadeleleri çok beğendim. Genç Kolombiyalının güçlü bir tekniği var. Dar alanda içeri dışarı akıllı çalımlar atıyor. Eğer biraz daha al-ver şeklindeki pas oyununa ayak uydurursa G.Saray'a katkı sağlar. Ayrıca Asprilla'nın isteği, coşkusu ve çalışkanlığı kayda değer güzellikteydi.

