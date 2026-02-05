Galatasaray Sergi Altimira için teklifini yaptı! Gardi de devrede

Başkan Dursun Özbek ile Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun süreci yakından izlediği ve teklif belirlediği kaydedildi.

GEORGE GARDİ DE DEVREDE

Sergi Altimira'nın Real Betis ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon genelinde La Liga ekibinin formasıyla 26 maça çıkan Altimira, 2 gol attı, 2 asist yaptı.