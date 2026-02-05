CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Sergi Altimira için teklifini yaptı! Gardi de devrede

Galatasaray Sergi Altimira için teklifini yaptı! Gardi de devrede

Son olarak orta saha hattına Renato Nhaga'yı kadrosuna katan Galatasaray transferi dönemi bitmeden bir hamle daha yapacak. Sarı kırmızılılar, Real Betis'ten 24 yaşındaki İspanyol yıldız Sergi Altimira için girişimlere başladı. Aslan'ın İspanyol kulübe, teklif sunduğu aktarıldı. Öte yandan transfer için George Gardi'nin de devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Galatasaray Sergi Altimira için teklifini yaptı! Gardi de devrede

Ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray'da yeni bir isim daha gündeme geldi.

Galatasaray Sergi Altimira için teklifini yaptı! Gardi de devrede

Sarı-kırmızılılar, Real Betis'te forma giyen 24 yaşındaki orta saha Sergi Altimira için girişimlere başladı.

Galatasaray Sergi Altimira için teklifini yaptı! Gardi de devrede

İspanyol yıldız için resmi görüşmelerin başladığı belirtildi.

Galatasaray Sergi Altimira için teklifini yaptı! Gardi de devrede

Real Betis'in Galatasaray'dan 25 milyon euroya yakın bir teklif beklediği kaydedildi.

Galatasaray Sergi Altimira için teklifini yaptı! Gardi de devrede

Galatasaray'ın ise satın alma opsiyonuyla beraber İspanyol orta sahayı kiralamak istediği bildirildi.

Galatasaray Sergi Altimira için teklifini yaptı! Gardi de devrede

Ancak Real Betis'in kiralama yöntemine sıcak bakmadığı ifade edildi.

Galatasaray Sergi Altimira için teklifini yaptı! Gardi de devrede

Başkan Dursun Özbek ile Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun süreci yakından izlediği ve teklif belirlediği kaydedildi.

Galatasaray Sergi Altimira için teklifini yaptı! Gardi de devrede

GEORGE GARDİ DE DEVREDE
Sergi Altimira'nın Real Betis ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon genelinde La Liga ekibinin formasıyla 26 maça çıkan Altimira, 2 gol attı, 2 asist yaptı.

Galatasaray Sergi Altimira için teklifini yaptı! Gardi de devrede

24 yaşındaki yıldızın piyasa değeri de 30 milyon euro olarak gösteriliyor. 2023'te Getafe'den Real Betis'e geçen İspanyol orta saha, toplamda 96 resmi maça çıkarak istikrarlı bir görüntü çizdi.

Galatasaray Sergi Altimira için teklifini yaptı! Gardi de devrede

Yıldız orta saha, Manuel Pellegrini'nin antrenörlüğünde kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı. Altimira'nın Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'a sıcak baktığı ifade edildi. Öte yandan Galatasaray adına George Gardi'nin transfer görüşmeleri yaptığı öğrendildi.

F.Bahçe'de sıra geldi forvet transferine!
G.Saray'dan savunmaya Cezayirli hamle!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Yılan kod adlı Yasmin Yürük Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'yı ele verdi
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması!
G.Saray yeni transferini açıkladı! İşte maliyeti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de sıra geldi forvet transferine! F.Bahçe'de sıra geldi forvet transferine! 01:03
G.Saray yeni transferini açıkladı! İşte maliyeti G.Saray yeni transferini açıkladı! İşte maliyeti 01:01
G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! 01:01
G.Saray'dan savunmaya Cezayirli hamle! G.Saray'dan savunmaya Cezayirli hamle! 01:01
Okan Buruk: Transfer limitini delenler var! Okan Buruk: Transfer limitini delenler var! 01:01
Buruk'tan flaş sözler: Çok fazla transfer yapınca... Buruk'tan flaş sözler: Çok fazla transfer yapınca... 01:01
Daha Eski
Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! 01:01
G.Saray kupada 3'te 3 yaptı! İşte maçın özeti G.Saray kupada 3'te 3 yaptı! İşte maçın özeti 01:01
N'Golo Kante, Fenerbahçe için İstanbul'da N'Golo Kante, Fenerbahçe için İstanbul'da 01:01
Hyeongyu Oh resmen Beşiktaş'ta! İşte maliyeti Hyeongyu Oh resmen Beşiktaş'ta! İşte maliyeti 01:01
Kante'ye F.Bahçe taraftarlarından coşkulu karşılama Kante'ye F.Bahçe taraftarlarından coşkulu karşılama 01:01
Mauro Icardi'den transfer açıklaması! Mauro Icardi'den transfer açıklaması! 01:01