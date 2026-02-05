Galatasaray Sergi Altimira için teklifini yaptı! Gardi de devrede
Son olarak orta saha hattına Renato Nhaga'yı kadrosuna katan Galatasaray transferi dönemi bitmeden bir hamle daha yapacak. Sarı kırmızılılar, Real Betis'ten 24 yaşındaki İspanyol yıldız Sergi Altimira için girişimlere başladı. Aslan'ın İspanyol kulübe, teklif sunduğu aktarıldı. Öte yandan transfer için George Gardi'nin de devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Real Betis'in Galatasaray'dan 25 milyon euroya yakın bir teklif beklediği kaydedildi.
Galatasaray'ın ise satın alma opsiyonuyla beraber İspanyol orta sahayı kiralamak istediği bildirildi.
Ancak Real Betis'in kiralama yöntemine sıcak bakmadığı ifade edildi.
Başkan Dursun Özbek ile Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun süreci yakından izlediği ve teklif belirlediği kaydedildi.
GEORGE GARDİ DE DEVREDE
Sergi Altimira'nın Real Betis ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon genelinde La Liga ekibinin formasıyla 26 maça çıkan Altimira, 2 gol attı, 2 asist yaptı.
24 yaşındaki yıldızın piyasa değeri de 30 milyon euro olarak gösteriliyor. 2023'te Getafe'den Real Betis'e geçen İspanyol orta saha, toplamda 96 resmi maça çıkarak istikrarlı bir görüntü çizdi.
Yıldız orta saha, Manuel Pellegrini'nin antrenörlüğünde kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı. Altimira'nın Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'a sıcak baktığı ifade edildi. Öte yandan Galatasaray adına George Gardi'nin transfer görüşmeleri yaptığı öğrendildi.
