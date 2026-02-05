Fenerbahçe'de sıra geldi forvet transferine! 2 isimden 1'i imzayı atacak

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ara transfer döneminde şov yapan Fenerbahçe'de sıra geldi golcü takviyesine. Sarı lacivertliler, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala adeta gaza bastı. Bu doğrultuda yönetimin, 2 flaş ismi gündemine aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'den golcü atağı... Son olarak dünya yıldızı N'Golo Kante'yi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, bir başka dünya yıldızını da transfer etmek üzere...

Takvim'in haberine göre, Youssef En Nesyri'yi Al Ittihad'a gönderen Fenerbahçe'nin gündemindeki isim ise Darwin Nunez...

Sarı Kanarya, Nunez ile anlaşmak için, görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

Al-Hilal'de oynayan bir başka forvet olan Brezilyalı Marcos Leonardo da önerilen isimlerden bir tanesi.

Şu an için Darwin Nunez ile anlaşılma ihtimali Marcos Leonardo'ya göre daha olası.

53 MİLYON EURO VERDİLER


Öte yandan yine Suudi Arabistan basınından Arriyadiyah'ın haberine göre Fenerbahçe, Al Hilal'e Darwin Nunez'in bonservisini almak için teklifte bulundu.

Haberin detaylarında ise Al Hilal'in, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi kabul ettiği ifade edildi.

26 yaşındaki yıldız golcü Nunez'in kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

Tecrübeli golcü, geçen yıl Liverpool'dan Al Hilal'e 53 milyon euroya transfer olmuştu.

Uruguay Milli Takımı'nda 36 maça çıkan Nunez, 13 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

