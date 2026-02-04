CANLI SKOR ANA SAYFA
SON DAKİKA: Galatasaray Renato Nhaga'yı transfer etti! İşte maliyeti

Galatasaray, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Nhaga'yı kadrosuna kattığını açıkladı. İşte genç futbolcunun sözleşme detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 00:06 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 00:18
Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia'dan orta saha oyuncusu Renato Nhaga'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

İstanbul'a gelen 18 yaşındaki oyuncu için Galatasaray, Casa Pia'a 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sarı kırmızılı ekip ayrıca, Renato Nhaga ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Renato Sam-Na Nhaga'nın transferi konusunda, oyuncunun kulübü Casa Pia Atlético Clube - Ateneu Casapiano ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 6.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 4,5 sezon süreli sözleşme imzalanmış olup, yapılan anlaşmaya göre kendisine ödenecek garanti ücretler aşağıdaki şekildedir:

2025/2026 sezonu: 375.000 Euro

2026/2027 sezonu: 750.000 Euro

2027/2028 sezonu: 750.000 Euro

2028/2029 sezonu: 800.000 Euro

2029/2030 sezonu: 850.000 Euro"

"ÇOK HEVESLİYİM"

Cimbom'un yeni transferi Nhaga, sözleşmeyi imzaladıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Çok hevesli olduğunu belirten 18 yaşındaki futbolcu şunları söyledi:

"Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni yapıp Galatasaray'ın kazanması için çalışacağım. Çok hevesliyim.

Genç bir oyuncu olarak güzel projenin bir parçası olacağım için çok mutlu ve hevesliyim."

