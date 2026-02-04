CANLI SKOR ANA SAYFA
Vini Souza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Vini Souza piyasa değeri ne kadar?

Vini Souza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Vini Souza piyasa değeri ne kadar?

Ara transfer döneminin son saatlerine gelirken adı Türk takımlarıyla anılan Vini Souza, gündem olmayı sürdürüyor. Deneyimli isim hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler ise "Vini Souza kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularını araştırmaya devam ediyor. Aynı zamanda, Vini Souza piyasa değeri merak ediliyor. İşte, Vini Souza istatistikleri ve kariyeri ile ilgili öne çıkan detaylar...

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 23:11
Vini Souza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Vini Souza piyasa değeri ne kadar?

Ara transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala, ismi Türk kulüpleriyle anılan Vini Souza futbol gündemindeki yerini koruyor. Tecrübeli futbolcuya dair iddialar, taraftarların merakını artırırken; "Vini Souza kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları sıkça araştırılıyor. Bununla birlikte başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri, performans rakamları ve kariyer yolculuğu da yakından inceleniyor. Vini Souza hakkında öne çıkan detaylar haberimizde...

Vini Souza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Vini Souza piyasa değeri ne kadar?

VINI SOUZA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Vini Souza, 17 Haziran 1999 tarihinde Brezilya'nın Rio de Janeiro'nun bölgesinde dünyaya geldi. Fiziksel yapısı ile ön plana çıkan, 1,87 metre boyundaki Vini Souza, ön libero mevkisinde oynuyor. Aynı zamanda merkez orta saha bölgesinde de forma giyen 26 yaşındaki Souza, genellikle sağ ayağını kullanıyor.

Vini Souza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Vini Souza piyasa değeri ne kadar?

VINI SOUZA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine 2019'da Flamengo'da başlayan Vini Souza, bir sonraki sene Lommel'e gitti. 2021'de Mechelen'de ve 2022'de Espanyol'da kiralık olarak forma giyen Souza, 2023'te ise Sheffield United'ın yolunu tuttu. Brezilyalı futbolcu, İngiliz ekibinde 2 sezon mücadele ettikten sonra 2025 senesinde Wolfsburg'a transfer oldu.

Vini Souza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Vini Souza piyasa değeri ne kadar?

VINI SOUZA İSTATİSTİKLERİ

Brezilya, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde toplam 191 maça çıkan Vini Souza, bu karşılaşmalarda 4 defa rakip fileleri havalandırırken, 4 kez gol pası verdi.

Vini Souza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Vini Souza piyasa değeri ne kadar?

VINI SOUZA PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Vini Souza piyasa değeri 12 milyon euro.

