Vini Souza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Vini Souza piyasa değeri ne kadar?
Ara transfer döneminin son saatlerine gelirken adı Türk takımlarıyla anılan Vini Souza, gündem olmayı sürdürüyor. Deneyimli isim hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler ise "Vini Souza kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularını araştırmaya devam ediyor. Aynı zamanda, Vini Souza piyasa değeri merak ediliyor. İşte, Vini Souza istatistikleri ve kariyeri ile ilgili öne çıkan detaylar...
04 Şubat 2026 Çarşamba 23:11
VINI SOUZA İSTATİSTİKLERİ
Brezilya, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde toplam 191 maça çıkan Vini Souza, bu karşılaşmalarda 4 defa rakip fileleri havalandırırken, 4 kez gol pası verdi.
VINI SOUZA PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Vini Souza piyasa değeri 12 milyon euro.
