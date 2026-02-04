Okan Buruk: Çok fazla transfer yapınca kimse size kupa vermiyor!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında oynanan İstanbulspor karşılaşmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un transfere dair o sözleri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 00:02 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 00:18
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında RAMS Park'ta İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk karşılaşma sonrası transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.

Sarı kırmızılı taraftarların transferle ilgili haber bekledikleri hatırlatılan tecrübeli teknik adam şu yanıtı verdi:

"Çok fazla transfer yapınca, kimse size kupa vermiyor. Transferle ilgili; üç oyuncu aldık. Yarın da son gelen oyuncumuz imzayı attıktan sonra şu andaki düşüncemiz bu şekilde. Ben artık takımıma odaklanmak zorundayım."

