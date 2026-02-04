Okan Buruk: Çok fazla transfer yapınca kimse size kupa vermiyor!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında RAMS Park'ta İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk karşılaşma sonrası transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.

Sarı kırmızılı taraftarların transferle ilgili haber bekledikleri hatırlatılan tecrübeli teknik adam şu yanıtı verdi:

"Çok fazla transfer yapınca, kimse size kupa vermiyor. Transferle ilgili; üç oyuncu aldık. Yarın da son gelen oyuncumuz imzayı attıktan sonra şu andaki düşüncemiz bu şekilde. Ben artık takımıma odaklanmak zorundayım."