N'Golo Kante Fenerbahçe için İstanbul'a geldi! Taraftar havalimanına akın etti
Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, transfer sürecini tamamlamak ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Fransız yıldızı uçaktan indiği anda büyük bir coşkuyla karşılaştı. Hava limanına akın eden taraftarlar 34 yaşındaki yıldızı meşaleler, telefon ışıkları ve tezahüratlarla karşıladı. İşte Kante'nin İstanbul'daki ilk anları...
Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 23:13Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 23:15