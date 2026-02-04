CANLI SKOR ANA SAYFA
Hyeongyu Oh resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları

Hyeongyu Oh resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş, profesyonel futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda Genk ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. İşte Güney Koreli forvetin sözleşme detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 23:38 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 23:48
Hyeongyu Oh resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş, Belçika ekibi Genk'ten 24 yaşındaki santrfor Hyeongyu Oh'u 14 milyon avro karşılığında transfer etti.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. KRC Genk kulübüne toplam transfer bedeli olarak 14 milyon avro ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Güney Koreli futbolcu ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varıldığı da bildirildi.

Hyeongyu Oh, bu sezon Genk formasıyla tüm kulvarlarda 32 maçta 10 gol kaydetti.

