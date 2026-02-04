Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, evinde İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Bu maçlar maç eksiği olan oyuncularımız için çok önemliydi, bugün bunu tamamlamış olduk. Yeni gelen oyuncumuz Yaser 90 dakika sahada kaldı, başarılı bir performansı vardı. Onun yanında üç tane genç oyuncumuzu oynatma şansımız oldu. Tek üzüldüğümüz şey, kaleci İsa ve Ahmed'in çarpışmasıydı. Onun dışında maç güzel geçti.

"Çok fazla transfer yapınca, kimse size kupa vermiyor. Transferle ilgili; üç oyuncu aldık. Yarın da son gelen oyuncumuz imzayı attıktan sonra şu andaki düşüncemiz bu şekilde. Ben artık takımıma odaklanmak zorundayım."

"Transfer limiti diye bir şey var, bunu delebiliyor musunuz? Delenler var. Ceza alabiliyorsunuz, çok ceza alan Türk takımı oldu!"

"Can Armando Güler için sezon sonu için anlaşıldı. Şimdi gelebilmesi için görüşülüyor."