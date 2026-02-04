Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 yenerek, organizasyonda 3'te 3 yaptı.

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'taki maça hızlı başladı. Mauro Icardi'nin 5. dakikada attığı golle öne geçen Galatasaray, 24. dakikada da Lucas Torreira ile farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin 26. dakikasında İstanbulspor, Mamadou ile farkı 1'e indirirken, 33. dakikada Ahmed Kutucu uzaktan attığı şık golle durumu 3-1 yaptı.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında ise tempo düştü. İki takımın da tehlikeli atak gerçekleştiremediği ikinci devrede gol olmadı ve Galatasaray maçı 3-1 kazandı.

Bu galibiyetle Türkiye Kupası'nda 3'te 3 yapan sarı-kırmızılılar, 9 puanla A Grubu'nda en üst sırada yer aldı. Galatasaray'ı grupta 7 puanla Corendon Alanyaspor ve 6 puanla Trabzonspor takip ediyor.

ICARDİ, GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu.

İstanbulspor karşısında sarı-kırmızılı formayla 118. maçına çıkan Icardi, 5. dakikada rakip fileleri havalandırarak, Galatasaray kariyerindeki 73. golü kaydetti.

Icardi, attığı bu golle sarı-kırmızılı formayla 72 kez ağları sarsan Gheorghe Hagi'yi geçerek, kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu ünvanını aldı.

TORREİRA, 2. GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, bu sezonki 2. golünü kaydetti.

Sezon başından beri toplamda 30 maça çıkan Torreira, İstanbulspor karşısında 24. dakikada fileleri havalandırarak, bu sezonki 2. golünü attı.

KUPA GOLCÜSÜ AHMED

Galatasaray'ın hücum oyuncusu Ahmed Kutucu, bu sezon attığı 2 golü de Türkiye Kupası'nda kaydetti.

Geçen sezonun devre arasında ikas Eyüpspor'dan transfer edilen Ahmed, sarı-kırmızılı formayla beklentilerin uzağında kaldı.

Bu sezon Galatasaray'da 14. resmi maçına çıkan Ahmed, 2. kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig'deki 8, Turkcell Süper Kupa'daki 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 1 maçta gol atamayan 25 yaşındaki milli futbolcu, tüm gollerini Türkiye Kupası'nda buldu.

SİNGO, 74 GÜN SONRA SARI-KIRMIZILI FORMAYI GİYDİ

Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığının ardından 74 gün sonra sahalara geri döndü.

Son olarak 22 Kasım 2025 tarihinde Süper Lig'deki Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyen Singo, sakatlığı sebebiyle uzun süre takımından uzakta kaldı.

İstanbulspor karşılaşmasının 75. dakikasında oyuna dahil olan 25 yaşındaki oyuncu, böylece 74 gün sonra sarı-kırmızılı formayı giydi.

FURKAN KOÇAK VE DAĞHAN KAHRAMAN, İLK MAÇINA ÇIKTILAR

Galatasaray'ın genç oyuncuları Furkan Kocak ile Dağhan Kahraman, A takımdaki ilk maçına İstanbulspor karşısında çıktılar.

Mücadelenin 83. dakikasında Eren Elmalı yerine oyuna giren Furkan Koçak, sarı-kırmızılılarda ilk kez A takımda şans buldu. Karşılaşmanın 87. dakikasında Kazımcan Karataş'ın yerine oyuna giren Dağhan Kahraman da Galatasaray'daki ilk maçını oynadı.

AHMED KUTUCU İLE İSA DOĞAN, YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Galatasaraylı Ahmed Kutucu ve İstanbulspor'un kalecisi İsa Doğan, karşılaşmada kötü bir şekilde çarpıştı.

İkinci yarının başlarında Icardi'nin orta alandan attığı uzun topa hareketlenen Ahmed Kutucu ile İsa Doğan, ceza sahası sağ çaprazında çarpışarak kısa süre yerde kaldılar. Ahmed Kutucu, sağlık ekibinin yardımıyla saha kenarına geldi. İsa Doğan ise ambulansla sahadan çıkarıldı.

Sarı-kırmızılı futbolcu Ahmed Kutucu, 52. dakikada yerini Ismail Jakobs'a bıraktı. İsa Doğan yerine ise 51. dakikada Mücahit Serbest kaleye geçti.

