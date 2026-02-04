Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'da

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı lacivertliler, 34 yaşındaki Fransız yıldızla 2.5 yıllık anlaşma sağladı.

N'Golo Kante, Fenerbahçe'ye transfer sürecini tamamlamak için akşam saat 21.30 sularında İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe yönetiminden isimlerin almak için gittiği Kante'yi sarı lacivertli taraftarlar da havalimanında tezahürat ve alkışlarla karşıladı.

İşte o anlar...