CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin son transferi N'Golo Kante, süreci tamamlamak için İstanbul'a geldi. İşte ilk görüntüler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 22:30
Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'da

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı lacivertliler, 34 yaşındaki Fransız yıldızla 2.5 yıllık anlaşma sağladı.

N'Golo Kante, Fenerbahçe'ye transfer sürecini tamamlamak için akşam saat 21.30 sularında İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe yönetiminden isimlerin almak için gittiği Kante'yi sarı lacivertli taraftarlar da havalimanında tezahürat ve alkışlarla karşıladı.

İşte o anlar...

G.Saray'dan savunmaya Cezayirli hamle!
G.Saray kupada 3'te 3 yaptı! İşte maçın özeti
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Başkan Erdoğan Kahire'de açıkladı: "Gazze'nin imarında birlikte çalışmak istiyoruz"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Icardi'den tarihe geçen gol!
Okan Buruk'tan transfer sorusuna flaş yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Medicana lider olarak çeyrek finalde! F.Bahçe Medicana lider olarak çeyrek finalde! 22:16
Aslan grubunu lider tamamladı! Aslan grubunu lider tamamladı! 22:07
Rams Park'ta korkutan anlar! Kafa kafaya çarpıştılar Rams Park'ta korkutan anlar! Kafa kafaya çarpıştılar 21:47
Eren Elmalı'nın şutu direğe takıldı! Eren Elmalı'nın şutu direğe takıldı! 21:43
En-Nesyri çiçeklerle karşılandı! En-Nesyri çiçeklerle karşılandı! 21:29
Kante'den F.Bahçeli taraftarlara mesaj var! Kante'den F.Bahçeli taraftarlara mesaj var! 21:22
Daha Eski
Icardi'den tarihe geçen gol! Icardi'den tarihe geçen gol! 20:47
Okan Buruk'tan transfer sorusuna flaş yanıt! Okan Buruk'tan transfer sorusuna flaş yanıt! 20:15
İlyas Öztürk: Güzel bir oyun izletmek istiyoruz! İlyas Öztürk: Güzel bir oyun izletmek istiyoruz! 20:13
Sergi Altimira kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sergi Altimira kimdir, kaç yaşında ve nereli? 20:03
Gençlerbirliği ile Eyüpspor yenişemedi! Gençlerbirliği ile Eyüpspor yenişemedi! 19:54
Kante'nin uçağının takibine büyük ilgi! Kante'nin uçağının takibine büyük ilgi! 19:52