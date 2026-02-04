CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş GAİN sahasında Türk Telekom'u yenerek çeyrek finale yükseldi!

Beşiktaş GAİN sahasında Türk Telekom'u yenerek çeyrek finale yükseldi!

BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda Beşiktaş GAİN ile Türk Telekom'un karşı karşıya geldiği maçtan siyah-beyazlı takım 91-81 galip ayrıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 22:28
Beşiktaş GAİN sahasında Türk Telekom'u yenerek çeyrek finale yükseldi!

BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda iki Türk temsilcisi Beşiktaş GAİN ve Türk Telekom'un karşı karşıya geldiği başından sonuna kadar büyük mücadeleye sahne olan maçtan siyah-beyazlı takım 91-81 galip ayrıldı.

Siyah beyazlılar bu sonuçla turnuvada çeyrek finale yükseldi.

SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde

HAKEMLER: Damir Javor, Gentian Cici, Dragan Porobic

BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 12, Zizic 12, Morgan 7, Lemar 12, Berk Uğurlu 6, Dotson 22, Thomas 6, A. Brown 7, Yiğit Arslan 6, Sertaç Şanlı, Kamagate 1

TÜRK TELEKOM: Usher 9, Trifunovic 8, Doğuş Özdemiroğlu 5, Smith 19, Bankston 4, Devoe 8, Alexander 16, Allman 12, Simonovic, Berkan Durmaz

1'İNCİ PERİYOT: 19-23

DEVRE: 43-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-60

