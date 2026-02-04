Beşiktaş GAİN sahasında Türk Telekom'u yenerek çeyrek finale yükseldi!

BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda iki Türk temsilcisi Beşiktaş GAİN ve Türk Telekom'un karşı karşıya geldiği başından sonuna kadar büyük mücadeleye sahne olan maçtan siyah-beyazlı takım 91-81 galip ayrıldı.
Siyah beyazlılar bu sonuçla turnuvada çeyrek finale yükseldi.
SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde
HAKEMLER: Damir Javor, Gentian Cici, Dragan Porobic
BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 12, Zizic 12, Morgan 7, Lemar 12, Berk Uğurlu 6, Dotson 22, Thomas 6, A. Brown 7, Yiğit Arslan 6, Sertaç Şanlı, Kamagate 1
TÜRK TELEKOM: Usher 9, Trifunovic 8, Doğuş Özdemiroğlu 5, Smith 19, Bankston 4, Devoe 8, Alexander 16, Allman 12, Simonovic, Berkan Durmaz
1'İNCİ PERİYOT: 19-23
DEVRE: 43-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-60