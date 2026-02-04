CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında Fenerbahçe ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak 2'de 2 yapmanın yollarını arayacak sarı-lacivertliler, kritik virajı geçmek istiyor. Domenico Tedesco yönetiminde evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemeyen Kanarya'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise, "Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 00:09
Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 3. hafta heyecanı, Fenerbahçe ile Erzurumspor FK'yı karşı karşıya getirecek. Kadıköy'de çıkacağı mücadeleyi kazanarak yoluna 2'de 2 yaparak devam etmek isteyen sarı-lacivertliler, bu zorlu virajı geçmeyi hedefliyor. Domenico Tedesco yönetiminde hata payını sıfıra indirmek isteyen Kanarya'da, sahaya çıkacak ilk 11 büyük merak konusu. Karşılaşma öncesinde futbolseverler ise "Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Mert, Nene, Yiğit Efe, Çağlar, Mert Müldür, İsmail, Fred, Oğuz, Kerem, Talisca, Cherif

Erzurumspor FK: Erkan, Ali, Ömer, Gerxhaliu, Cengizhan, Baiye, Adem, Murat Cem, Mert, Sylla, Eren

KANARYA'DA HEDEF 2'DE 2

Domenico Tedesco yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş'a evinde kaybeden Kanarya, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı yendi. 1. Lig ekibine karşı hata yapmadan 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, grupta üst sıralara yükselmeyi amaçlıyor. Aynı puana sahip Erzurumspor FK ise Kadıköy deplasmanında sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor.

SIDIKI CHERIF OYNAYACAK MI?

Ara transferde Angers'ten gelen 19 yaşındaki Sidiki Cherif'in Erzurumspor maçında görev alabileceği belirtildi. Fransız golcünün hazır hale geldiği ve takımla antrenmanlara çıktığı kaydedildi. Cherif'in bu akşam ilk 11'de başlayabileceği aktarıldı.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇ KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Fenerbahçe-Erzurumspor FK maç kadrosunda tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Milan Skriniar yer alamayacak. Sakatlıkları devam eden Levent Mercan ve Archie Brown da Türkiye Kupası maçında forma giyemeyecek. Zorlu deplasman öncesi Erzurumspor'da da Furkan Özhan'ın sakatlığı bulunuyor.

FENERBAHÇE İLE ERZURUMSPOR FK ARASINDA 2. RANDEVU

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da aynı grupta yer aldığı Erzurumspor FK ile yine Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Kanarya, 5 Şubat 2025'te oynanan maçta 5-0'lık galibiyet elde ederken, iki ekip Türkiye Kupası'nda 2. kez mücadele edecek.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇI HAKEMİ KİM OLDU?

Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasında oynanacak karşılaşmada hakem Ömer Faruk Turtay düdük çalacak. Turtay'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Sabri Öğe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Emre Kaan Çalışkan olacak.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
