CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Marcos Leonardo kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?

Marcos Leonardo kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?

Transferde N'Golo Kante hamlesiyle dünyayı ayağa kaldıran Fenerbahçe, forvet hattı için rotasını Suudi Arabistan’a çevirdi. Al-Hilal forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı 'panter' Marcos Leonardo için resmi temaslara başlayan sarı-lacivertliler, genç golcüyü kadrosuna katarak hücum hattını gençleştirmeyi planlıyor. Santos altyapısından yetişen ve Avrupa devlerinin radarından çıkmayan Leonardo, bitiriciliği ve ceza sahası içindeki 'avcı' kimliğiyle Kanarya'nın yeni gol silahı olmaya en yakın aday konumunda. Peki Marcos Leonardo kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor? Güncel piyasa değeri ve detaylar haberimizde...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 08:53
Marcos Leonardo kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?

En-Nesyri'nin ayrılığı sonrası forvet bölgesinde oluşacak boşluğu dünya çapında bir isimle doldurmak isteyen Fenerbahçe, Al-Hilal'in 2003 doğumlu yıldızı Marcos Leonardo için düğmeye bastı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun hücum hattındaki dinamizmi artırmak adına onay verdiği Brezilyalı santrfor için yönetim, satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruyor. Santos'ta parladıktan sonra Benfica üzerinden Suudi Arabistan'a transfer olan genç yeteneğin Türkiye macerasına sıcak bakması, transferin önündeki en büyük engel olan mali şartların aşılması için umut veriyor. Taraftarların sosyal medyada 'yeni Alex' etkisi yaratıp yaratmayacağını tartıştığı genç sambacı hakkında merak edilen 'Marcos Leonardo kimdir, nereli, kaç yaşında ve kariyerinde kaç golü var?' sorularını yanıtladık. İşte detaylar...

Marcos Leonardo kimdir?

MARCOS LEONARDO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Tam adıyla Marcos Leonardo Santos Almeida, 3 Mayıs 2003 tarihinde Brezilya'nın Itapetinga kentinde dünyaya gelmiştir. 22 yaşında olan genç futbolcu, Brezilya futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en potansiyelli santrforlar arasında gösterilmektedir. 1.76 metre boyundaki oyuncu, klasik bir 'pivot' santrfordan ziyade, hızı, patlayıcı gücü ve kale önündeki soğukkanlılığıyla tanınan modern bir forvet profilidir. Brezilya alt yaş milli takımlarında sergilediği performansla 'geleceğin 9 numarası' yakıştırmalarını almıştır.

Marcos Leonardo kaç yaşında, nereli?

MARCOS LEONARDO HANGİ MEVKİDE OYNUYOR? KAÇ GOLÜ VAR?

Marcos Leonardo'nun ana mevkisi santrfordur. Ancak hareketli oyun yapısı sayesinde hücum hattının her iki kanadında da görev yapabilmektedir. Ceza sahası içindeki doğru pozisyon alma becerisi, onu tam bir "bitirici" yapmaktadır. Genç yaşına rağmen skor yükünü sırtlama konusunda rüştünü ispatlayan Leonardo'nun profesyonel kariyer karnesi şu şekildedir:

Marcos Leonardo hangi mevkide oynuyor?

Santos: 168 maçta 54 gol, 11 asist

Benfica: 24 maçta 7 gol, 1 asist

Al-Hilal: 2024-2025 sezonundan bu yana çıktığı resmi maçlarda çift haneli gol sayılarına yaklaşarak formunu sürdürmektedir.

MARCOS LEONARDO OYNADIĞI TAKIMLAR

Kısa sürede yüksek bonservis bedelleriyle transfer yaparak dikkat çeken Brezilyalı oyuncunun kariyer durakları şunlardır:

Santos FC: (Brezilya - Futbola başladığı ve parladığı kulüp)

SL Benfica: (Portekiz - 18 milyon Euro bedelle adım attığı Avrupa kulübü)

Al-Hilal: (Suudi Arabistan - 40 milyon Euro gibi rekor bir bedelle transfer olduğu mevcut kulübü)

Marcos Leonardo güncel piyasa değeri

MARCOS LEONARDO GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilmektedir. Ancak Al-Hilal'in oyuncu için ödediği 40 milyon Euro'luk bonservis bedeli, oyuncunun pazar değerinin ne kadar yüksek olduğunun en somut kanıtıdır. Fenerbahçe'nin bu transferde satın alma opsiyonlu kiralama modeli üzerinde durduğu belirtilmektedir.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de sıcak gelişme! Jhon Duran...
İşte Kante'nin zorlu hayatı!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Fenerbahçe'den Başkan Erdoğan'a Kante teşekkürü | Perde arkası ortaya çıktı: "Bu işi bitirelim"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de sıra geldi forvet transferine!
G.Saray'dan Altimira için teklifini yaptı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Jhon Duran... F.Bahçe'de sıcak gelişme! Jhon Duran... 09:05
Marcos Leonardo kimdir, nereli, kaç yaşında? Marcos Leonardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 08:53
Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Değişik bir G.Saray..." Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Değişik bir G.Saray..." 08:26
F.Bahçe'de sıra geldi forvet transferine! F.Bahçe'de sıra geldi forvet transferine! 01:03
G.Saray yeni transferini açıkladı! İşte maliyeti G.Saray yeni transferini açıkladı! İşte maliyeti 01:01
G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! 01:01
Daha Eski
İşte Kante'nin zorlu hayatı! İşte Kante'nin zorlu hayatı! 01:01
Okan Buruk: Transfer limitini delenler var! Okan Buruk: Transfer limitini delenler var! 01:01
Buruk'tan flaş sözler: Çok fazla transfer yapınca... Buruk'tan flaş sözler: Çok fazla transfer yapınca... 01:01
Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! 01:01
G.Saray kupada 3'te 3 yaptı! İşte maçın özeti G.Saray kupada 3'te 3 yaptı! İşte maçın özeti 01:01
N'Golo Kante, Fenerbahçe için İstanbul'da N'Golo Kante, Fenerbahçe için İstanbul'da 01:01