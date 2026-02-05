Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! Yeni takımı...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: N'Golo Kante'yi kadrosuna katarak dünya çapında ses getiren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler için çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında gelen Jhon Duran ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 09:06
Sarı-lacivertliler, yabancı kontenjanında yer açması halinde forvet takviyesi yaparak ara transfer dönemini kapatmayı hedefliyor.
Golcü transferi için yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Fenerbahçe'de Fred ile birlikte yollarını ayırmak istediği isim Jhon Duran oldu.
Adı Juventus, Lille ve Rennes gibi birçok takımla anılan Kolombiyalı forvet, Rusya yolcusu.
Takımdan ayrılacak Jhon Duran, Rus ekibi Zenit'le görüşmelerde son aşamaya geldi.
Kolombiyalı forvet, görüşmelerde anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin gidişine izin veren Duran'ın Rusya'ya giderek sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.
Rusya'da transfer dönemi 19 Şubat'a kadar devam ediyor.
Jhon Duran sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe ile çıktığı 21 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.