Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! Yeni takımı...

Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! Yeni takımı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: N'Golo Kante'yi kadrosuna katarak dünya çapında ses getiren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler için çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında gelen Jhon Duran ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 09:06
Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! Yeni takımı...

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! Yeni takımı...

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.

Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! Yeni takımı...

Fenerbahçe, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve Mert Günok'u renklerine bağladı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! Yeni takımı...

Sarı-lacivertliler, yabancı kontenjanında yer açması halinde forvet takviyesi yaparak ara transfer dönemini kapatmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! Yeni takımı...

Golcü transferi için yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Fenerbahçe'de Fred ile birlikte yollarını ayırmak istediği isim Jhon Duran oldu.

Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! Yeni takımı...

Adı Juventus, Lille ve Rennes gibi birçok takımla anılan Kolombiyalı forvet, Rusya yolcusu.

Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! Yeni takımı...

Takımdan ayrılacak Jhon Duran, Rus ekibi Zenit'le görüşmelerde son aşamaya geldi.

Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! Yeni takımı...

Kolombiyalı forvet, görüşmelerde anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin gidişine izin veren Duran'ın Rusya'ya giderek sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! Yeni takımı...

Rusya'da transfer dönemi 19 Şubat'a kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! Yeni takımı...

Jhon Duran sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe ile çıktığı 21 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

