Tümosan Konyaspor'da İlhan Palut ile görüşmeler başladı

Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Konyaspor son olarak eski teknik direktörleri İlhan Palut ile görüşmeler yapmak üzere şehre davet edildiğini duyurdu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

𝗞𝗮𝗺𝘂𝗼𝘆𝘂𝗻𝗮 𝗗𝘂𝘆𝘂𝗿𝘂

Kulübümüz Tümosan Konyaspor, teknik direktörlük görevi kapsamında değerlendirmelerde bulunmak ve görüş alışverişi yapmak üzere Sayın İlhan Palut'u Konya'ya davet etmiştir.

Sayın Palut'un, bu gece ya da yarın sabah saatlerinde şehrimize gelmesi beklenmektedir. Yapılacak görüşmelerin ardından kamuoyu gerekli şekilde bilgilendirilecektir.

Saygılarımızla.

Cengiz Yönet

Genel Sekreter- Basın Sözcüsü