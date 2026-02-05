Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek planı ortaya çıktı!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, sezon başında Al-Hilal'e gönderdiği Yusuf Akçiçek'i yeniden gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, genç futbolcuyu transfer ederek bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 11:28
Yıldız futbolcu sonraki iki yılda 11'er milyon Euro alacak. Fransız oyuncuya 14.4 milyon Euro ise imza parası ödenecek.
Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da forma giyen sürpriz bir ismi daha kadrosuna katmak için harekete geçti.
Daha önce 22 milyon Euro'ya Al-Hilal'e sattığı Yusuf Akçiçek ile ilgilenen sarı-lacivertliler, bir taşla iki kuş vurmak istiyor.
Yusuf'un gençliği ve enerjisiyle savunmayı güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, milli futbolcuyla UEFA listesinde bir kontenjan daha bulacak.
Milliyet'in haberine göre Yusuf, 2006 doğumlu olduğu ve en az iki sezon Fenerbahçe'de yer aldığı için B listesine girme hakkına sahip.
UEFA Avrupa Ligi regulasyonuna göre, her kulüp, sezon boyunca B listesine sınırsız sayıda oyuncu kaydetme hakkına sahip bulunuyor.
Bu nedenle sarı-lacivertliler hem takımı güçlendirecek hem de UEFA listesine +1 kontenjan sağlayabilecek.
