Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek planı ortaya çıktı!

Yusuf'un gençliği ve enerjisiyle savunmayı güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, milli futbolcuyla UEFA listesinde bir kontenjan daha bulacak.

Milliyet'in haberine göre Yusuf, 2006 doğumlu olduğu ve en az iki sezon Fenerbahçe'de yer aldığı için B listesine girme hakkına sahip.