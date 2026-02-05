CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek planı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek planı ortaya çıktı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, sezon başında Al-Hilal'e gönderdiği Yusuf Akçiçek'i yeniden gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, genç futbolcuyu transfer ederek bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 11:28
Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek planı ortaya çıktı!

Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe, yılan hikayesine dönen N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek planı ortaya çıktı!

Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden transfer edilen ve özel uçakla İstanbul'a getirilen 34 yaşındaki oyuncu, kendisini 2,5 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı attı.

Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek planı ortaya çıktı!

Fransız orta saha oyuncusu, sezonun ikinci yarısında 5.5 milyon Euro kazanacak.

FENERBAHÇE'DE JHON DURAN GELİŞMESİ! | OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek planı ortaya çıktı!

Yıldız futbolcu sonraki iki yılda 11'er milyon Euro alacak. Fransız oyuncuya 14.4 milyon Euro ise imza parası ödenecek.

Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek planı ortaya çıktı!

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da forma giyen sürpriz bir ismi daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek planı ortaya çıktı!

Daha önce 22 milyon Euro'ya Al-Hilal'e sattığı Yusuf Akçiçek ile ilgilenen sarı-lacivertliler, bir taşla iki kuş vurmak istiyor.

FENERBAHÇE'DEN FORVET ÇIKARMASI! 2'SİNDEN 1'İ GELECEK | OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek planı ortaya çıktı!

Yusuf'un gençliği ve enerjisiyle savunmayı güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, milli futbolcuyla UEFA listesinde bir kontenjan daha bulacak.

Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek planı ortaya çıktı!

Milliyet'in haberine göre Yusuf, 2006 doğumlu olduğu ve en az iki sezon Fenerbahçe'de yer aldığı için B listesine girme hakkına sahip.

Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek planı ortaya çıktı!

UEFA Avrupa Ligi regulasyonuna göre, her kulüp, sezon boyunca B listesine sınırsız sayıda oyuncu kaydetme hakkına sahip bulunuyor.

TALISCA'DAN BÜYÜK FEDAKARLIK! | OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçların VAR hakemleri! İşte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçların VAR hakemleri! 12:20
G.Saray'dan Boey hamlesi! G.Saray'dan Boey hamlesi! 11:59
G.Saray'ın yıldızına yakın takip! G.Saray'ın yıldızına yakın takip! 11:57
Alperen'in 13 sayısı galibiyete yetmedi Alperen'in 13 sayısı galibiyete yetmedi 11:44
F.Bahçe'nin Yusuf Akçiçek planı ortaya çıktı! F.Bahçe'nin Yusuf Akçiçek planı ortaya çıktı! 11:28
Konyaspor'dan İlhan Palut açıklaması! Konyaspor'dan İlhan Palut açıklaması! 10:52
Daha Eski
Anadolu Efes Zalgiris'i ağırlıyor Anadolu Efes Zalgiris'i ağırlıyor 10:51
Buruk'tan Noa Lang ve Asprilla için flaş karar! Buruk'tan Noa Lang ve Asprilla için flaş karar! 10:28
Kocaelispor-Beşiktaş maçı saat kaçta? Kocaelispor-Beşiktaş maçı saat kaçta? 10:19
Can Armando için özel önlem! Barış Alper... Can Armando için özel önlem! Barış Alper... 10:17
Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı detayları! Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı detayları! 10:05
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Jhon Duran... F.Bahçe'de sıcak gelişme! Jhon Duran... 09:05