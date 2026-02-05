CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan transferde Sacha Boey hamlesi!

Galatasaray'dan transferde Sacha Boey hamlesi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların son olarak eski yıldızı Sacha Boey için Bayern Münih'e kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 12:09
Galatasaray'dan transferde Sacha Boey hamlesi!

Ara transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, rekor bonservis ile Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'e transfer ettiği Sacha Boey için harekete geçti. A Spor'un haberine göre Cimbom;, Fransız sağ bek için Alman temsilcisine kiralama teklifi sundu. Daha önce de adı sık sık Galatasaray ile anılan Boey'in takımdan gönderilecekler arasında yer aldığı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Bayern Münih yönetiminin transferden pişmanlık duyduğu biliniyordu. Alman basını, Galatasaray'ın daha önce Sacha Boey için herhangi bir girişimde bulunmadığını öne sürmüştü.

Bayern Münih forması ile transferinin gerçekleştiği 28 Ocak 2024 tarihinden bu yana tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Boey, toplamda 1.660 dakika sahada kalırken 1 gol/5 asist katkısı sundu.

F.Bahçe'de sıcak gelişme! Jhon Duran...
İşte Kante'nin zorlu hayatı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
CHP'li Ekrem İmamoğlu'na casusluktan iddianame! Talimat elebaşından: 20 yıla kadar hapis talebi
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Buruk'tan Noa Lang ve Asprilla için flaş karar!
Can Armando için özel önlem! Barış Alper...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen'in 13 sayısı galibiyete yetmedi Alperen'in 13 sayısı galibiyete yetmedi 11:44
F.Bahçe'nin Yusuf Akçiçek planı ortaya çıktı! F.Bahçe'nin Yusuf Akçiçek planı ortaya çıktı! 11:28
Konyaspor'dan İlhan Palut açıklaması! Konyaspor'dan İlhan Palut açıklaması! 10:52
Anadolu Efes Zalgiris'i ağırlıyor Anadolu Efes Zalgiris'i ağırlıyor 10:51
Buruk'tan Noa Lang ve Asprilla için flaş karar! Buruk'tan Noa Lang ve Asprilla için flaş karar! 10:28
Kocaelispor-Beşiktaş maçı saat kaçta? Kocaelispor-Beşiktaş maçı saat kaçta? 10:19
Daha Eski
Can Armando için özel önlem! Barış Alper... Can Armando için özel önlem! Barış Alper... 10:17
Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı detayları! Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı detayları! 10:05
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Jhon Duran... F.Bahçe'de sıcak gelişme! Jhon Duran... 09:05
Marcos Leonardo kimdir, nereli, kaç yaşında? Marcos Leonardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 08:53
Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Değişik bir G.Saray..." Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Değişik bir G.Saray..." 08:26
F.Bahçe'de sıra geldi forvet transferine! F.Bahçe'de sıra geldi forvet transferine! 01:03