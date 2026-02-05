CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor. Son olarak bu mücadelelerde düdük çalacak isimler belli oldu. İşte Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan görevlendirmeler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 12:22
Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden sürerken futbolseverler, 21. haftada oynanacak olan müsabakaları bekliyor. Öte yandan Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı.

Haftanın öne çıkan maçlarından Samsunspor-Trabzonspor maçı için Alper Akarsu, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı için Ozan Ergün, Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçı için Oğuzhan Çakır ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı için Ali Şansalan görevlendirildi.

İŞTE 21. HAFTANIN HAKEMLERİ

F.Bahçe'de sıcak gelişme! Jhon Duran...
İşte Kante'nin zorlu hayatı!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
MSB'den Suriye açıklaması: Entegrasyon sürecini takipteyiz
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'nin Yusuf Akçiçek planı ortaya çıktı!
Buruk'tan Noa Lang ve Asprilla için flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçların VAR hakemleri! İşte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçların VAR hakemleri! 12:20
G.Saray'dan Boey hamlesi! G.Saray'dan Boey hamlesi! 11:59
G.Saray'ın yıldızına yakın takip! G.Saray'ın yıldızına yakın takip! 11:57
Alperen'in 13 sayısı galibiyete yetmedi Alperen'in 13 sayısı galibiyete yetmedi 11:44
F.Bahçe'nin Yusuf Akçiçek planı ortaya çıktı! F.Bahçe'nin Yusuf Akçiçek planı ortaya çıktı! 11:28
Konyaspor'dan İlhan Palut açıklaması! Konyaspor'dan İlhan Palut açıklaması! 10:52
Daha Eski
Anadolu Efes Zalgiris'i ağırlıyor Anadolu Efes Zalgiris'i ağırlıyor 10:51
Buruk'tan Noa Lang ve Asprilla için flaş karar! Buruk'tan Noa Lang ve Asprilla için flaş karar! 10:28
Kocaelispor-Beşiktaş maçı saat kaçta? Kocaelispor-Beşiktaş maçı saat kaçta? 10:19
Can Armando için özel önlem! Barış Alper... Can Armando için özel önlem! Barış Alper... 10:17
Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı detayları! Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı detayları! 10:05
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Jhon Duran... F.Bahçe'de sıcak gelişme! Jhon Duran... 09:05