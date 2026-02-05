Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası devam ediyor. Dev turnuvada 3. hafta maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Keçiörengücü'nün ev sahibi olduğu bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Aykut, Hakan, Mexer, Abdullah, Süleyman, Enes, Erkam, Halil Can, Diaby, Alper Burak, Ali

Gaziantep FK: Burak, Tayyip, Mujakic, Nazım, Ogün, Melih, Perez, Lungoyi, Gidado, Kozlowski, Draguş

EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK maçı TSİ 13.00'te başladı. Mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.