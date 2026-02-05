CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da yıldız isme yakın takip!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda o yıldızı izlemek için yetkililerin birçok maçta bizzat tribüne geleceği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 11:57
Galatasaray bu sezon mücadele ettiği her kulvarda sezon sonunda önemli başarılar elde etmek istiyor.

Cimbom'da bu nedenle devre arası transfer döneminde dikkat çeken isimler kadroya katıldı.

Galatasaray'da devre arasında Noa Lang, Yaser Asprilla, Renato Nhaga ile imzalar atıldı.

Yeni transferlerden Yaser Asprilla ile ilgili ortaya çıkan o gerçek ise dikkat çekti.

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Yaser Asprilla'yı Kolombiya Milli Takımı takip ediyor.

Kolombiya Milli Takımı'nın teknik direktörü Nestor Lorenzo'nun ekibiyle beraber 22 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'da birçok maçta yakından izleteceği kaydedildi.

DİĞER
SON DAKİKA
