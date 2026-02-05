Galatasaray'da yıldız isme yakın takip!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda o yıldızı izlemek için yetkililerin birçok maçta bizzat tribüne geleceği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 11:57
Yeni transferlerden Yaser Asprilla ile ilgili ortaya çıkan o gerçek ise dikkat çekti.
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Yaser Asprilla'yı Kolombiya Milli Takımı takip ediyor.
Kolombiya Milli Takımı'nın teknik direktörü Nestor Lorenzo'nun ekibiyle beraber 22 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'da birçok maçta yakından izleteceği kaydedildi.
