CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Tam bir skandal

Tam bir skandal

Samsunspor’un verilmeyen penaltısı ‘Tam bir skandal’. Futbolda adaletin kaybolduğu bir nokta. Ben buna hata demem. Bana göre Samsunspor’un hakkı yenmiştir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tam bir skandal

SAMSUN BİZİM KOMŞUMUZ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a konuştu Galatasaray-Samsunspor maçındaki hakem hataları hakkında çok sert açıklamalar yaptı. Samsunspor'un verilmeyen penaltısı konusunda 'tam bir skandal' ifadesini kullanan Doğan, Karadeniz ekibine geçmiş olsun mesajı iletti. Doğan şunları söyledi: l Biraz Kulüpler Birliği Başkanı olarak konuşacağım. G.Saray-Samsun özelinde değil, bir futbolsever olarak söylüyorum: O pozisyon tam bir skandal. Futbolda adaletin kaybolduğu bir nokta. l Samsun bizim hem komşumuz hem de benim sevdiğim bir başkanı var. G.Saray'ın da değerli bir başkanı var; onlar da emek veriyor. İki takım da sahada böyle adaletsiz bir pozisyonun kendi lehlerine çıkmasını istemezdi.

ANADOLU KÜLEPLERİ MAĞDUR

Samsunspor'un ciddi şekilde hakkının yendiği, kişisel görüşümdür. Trabzonspor, şampiyonluk yolunda tarihinden beri bu acıyı çekmiş bir kulüptür. Bizden sonra Beşiktaş gelir. Açık ve net söylüyorum: Böyle bir şeyi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da istemez. Kendisi zamanında başkanlık yaparken çok ciddi hakem kıyımlarına uğradı. l VAR'ın başındasın; bu kadar açık pozisyonda 'görmedim' diyorsan burada sıkıntı var. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun gerekeni yapacağını düşünüyorum. Samsunspor'a 'geçmiş olsun' diyorum. l Samsunspor gibi mağdur olan birçok Anadolu kulübü var. Bu kadar maddi sıkıntının arasında bir de camialar bu tip olaylardan sonra karşı karşıya geliyor.

DEĞİŞİM YAŞANMALı

"Değışime şans vermek lazım. Bu Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) en fazla eleştiren kişi olarak söylüyorum. Bir yere gidemeyeceğiz, hakem de kalmadı. Nereden hakem getireceğiz? Sonuçta bir zaman gerekiyor, doğru adamların seçilmesi lazım, yeteneklilerin gelmesi lazım. Dengeli olmak lazım. Böyle yanlışları atlamamak lazım."

BU HAKEMLER UZAKLAŞTIRILMALI

"Her hata, hata değildir. Belli hakemler belli hataları tekrarlıyorsa kabiliyetsiz, yeteneksiz olabilir. Gördüğünü anlamıyor olabilir. Bu tür insanlar illa VAR hakemliği yapacak diye bir şey yok. Bu işlerden uzaklaştırılması gerekiyor. TFF Başkanı'nın tedbiri alacağını düşünüyorum."

BEN BUNA HATA DEMEM

"Hakem camiasından memnun değiliz, sadece biz değil diğer kulüpler de bunu düşünüyor. Hakemlik biraz tecrübe işi, her insan hata yapar; o arkadaşlarımız da yapacaktır. Önemli olan iyi niyeti koruyabiliyor muyuz? Bu arkadaşlarımıza da hepsine 'o yanlış, bu yanlış' dediğimiz zaman bir yere gidemeyeceğiz. Hatanın yanlışa dönüşmemesi lazım. VAR'daki olaya nasıl hata diyeyim? 9 yıldır işin içindeyim, 3 yıldır başkanım. Ben buna hata demem. Samsunspor'un hakkı yenmiştir, Samsun taraftarının hakkı yenmiştir. Bu hata değildir."

TFF BAŞKANI GEREKENİ YAPAR

"TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun işi zor. Zamanında Trabzonspor başkanıyken çok zarar gördü. Oradaki operasyon farklıydı. Niyetinin iyi olduğuna inanıyorum. İyi niyetiyle bir yere taşıyacaktır. Bu tip yanlışlara izin vermeyecektir. Kelimeleri seçemediğimiz zamanlar oldu bazen; genel olarak baktığımız zaman daha mantıklı ve dengeli hareket etmek durumundayız."

Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif!
G.Saray'ın planı hazır! Icardi'nin yerine...
DİĞER
A Milli Takım’ın Dünya Kupası fikstürü belli oldu! Maçlar sabaha karşı...
İstanbul'u sağanak vurdu! Sokaklar ve caddeler göl oldu... İBB sınıfta kaldı | Peş peşe kazalar
G.Saray'dan Metehan Baltacı kararı!
Süper Lig'de güncel puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Salah'tan veda sözleri! Salah'tan veda sözleri! 01:21
Salah'tan veda sözleri! Salah'tan veda sözleri! 01:20
PSG evinde çok farklı! PSG evinde çok farklı! 01:01
Bilbao Madrid'i devirdi! Bilbao Madrid'i devirdi! 01:01
PSG evinde çok farklı! PSG evinde çok farklı! 01:00
Bilbao Madrid'i devirdi! Bilbao Madrid'i devirdi! 00:58
Daha Eski
G.Saray Bursa'da kayıp! G.Saray Bursa'da kayıp! 00:37
Sakaryaspor'da Serhat Sütlü ile yollar ayrıldı Sakaryaspor'da Serhat Sütlü ile yollar ayrıldı 00:33
Tedesco: Benim için hayal kırıklığı! Tedesco: Benim için hayal kırıklığı! 00:07
F.Bahçe deplasmanda berabere kaldı! F.Bahçe deplasmanda berabere kaldı! 00:07
Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif! Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif! 00:07
Süper Lig'de güncel puan durumu Süper Lig'de güncel puan durumu 00:07