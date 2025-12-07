SAMSUN BİZİM KOMŞUMUZ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a konuştu Galatasaray-Samsunspor maçındaki hakem hataları hakkında çok sert açıklamalar yaptı. Samsunspor'un verilmeyen penaltısı konusunda 'tam bir skandal' ifadesini kullanan Doğan, Karadeniz ekibine geçmiş olsun mesajı iletti. Doğan şunları söyledi: l Biraz Kulüpler Birliği Başkanı olarak konuşacağım. G.Saray-Samsun özelinde değil, bir futbolsever olarak söylüyorum: O pozisyon tam bir skandal. Futbolda adaletin kaybolduğu bir nokta. l Samsun bizim hem komşumuz hem de benim sevdiğim bir başkanı var. G.Saray'ın da değerli bir başkanı var; onlar da emek veriyor. İki takım da sahada böyle adaletsiz bir pozisyonun kendi lehlerine çıkmasını istemezdi.

ANADOLU KÜLEPLERİ MAĞDUR

Samsunspor'un ciddi şekilde hakkının yendiği, kişisel görüşümdür. Trabzonspor, şampiyonluk yolunda tarihinden beri bu acıyı çekmiş bir kulüptür. Bizden sonra Beşiktaş gelir. Açık ve net söylüyorum: Böyle bir şeyi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da istemez. Kendisi zamanında başkanlık yaparken çok ciddi hakem kıyımlarına uğradı. l VAR'ın başındasın; bu kadar açık pozisyonda 'görmedim' diyorsan burada sıkıntı var. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun gerekeni yapacağını düşünüyorum. Samsunspor'a 'geçmiş olsun' diyorum. l Samsunspor gibi mağdur olan birçok Anadolu kulübü var. Bu kadar maddi sıkıntının arasında bir de camialar bu tip olaylardan sonra karşı karşıya geliyor.

DEĞİŞİM YAŞANMALı

"Değışime şans vermek lazım. Bu Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) en fazla eleştiren kişi olarak söylüyorum. Bir yere gidemeyeceğiz, hakem de kalmadı. Nereden hakem getireceğiz? Sonuçta bir zaman gerekiyor, doğru adamların seçilmesi lazım, yeteneklilerin gelmesi lazım. Dengeli olmak lazım. Böyle yanlışları atlamamak lazım."

BU HAKEMLER UZAKLAŞTIRILMALI

"Her hata, hata değildir. Belli hakemler belli hataları tekrarlıyorsa kabiliyetsiz, yeteneksiz olabilir. Gördüğünü anlamıyor olabilir. Bu tür insanlar illa VAR hakemliği yapacak diye bir şey yok. Bu işlerden uzaklaştırılması gerekiyor. TFF Başkanı'nın tedbiri alacağını düşünüyorum."

BEN BUNA HATA DEMEM

"Hakem camiasından memnun değiliz, sadece biz değil diğer kulüpler de bunu düşünüyor. Hakemlik biraz tecrübe işi, her insan hata yapar; o arkadaşlarımız da yapacaktır. Önemli olan iyi niyeti koruyabiliyor muyuz? Bu arkadaşlarımıza da hepsine 'o yanlış, bu yanlış' dediğimiz zaman bir yere gidemeyeceğiz. Hatanın yanlışa dönüşmemesi lazım. VAR'daki olaya nasıl hata diyeyim? 9 yıldır işin içindeyim, 3 yıldır başkanım. Ben buna hata demem. Samsunspor'un hakkı yenmiştir, Samsun taraftarının hakkı yenmiştir. Bu hata değildir."

TFF BAŞKANI GEREKENİ YAPAR

"TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun işi zor. Zamanında Trabzonspor başkanıyken çok zarar gördü. Oradaki operasyon farklıydı. Niyetinin iyi olduğuna inanıyorum. İyi niyetiyle bir yere taşıyacaktır. Bu tip yanlışlara izin vermeyecektir. Kelimeleri seçemediğimiz zamanlar oldu bazen; genel olarak baktığımız zaman daha mantıklı ve dengeli hareket etmek durumundayız."