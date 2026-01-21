CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Alagöz Holding Iğdır FK İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı!

Alagöz Holding Iğdır FK İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdığını açıkladı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 16:19
Alagöz Holding Iğdır FK İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı!

Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sezona Çağdaş Çavuş ile başlayan Alagöz Holding Iğdır FK, alınan sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine giderek ligin 5'inci haftasında takımın başına İbrahim Üzülmez'i getirdi. Üzülmez yönetiminde çıktığı 18 maçtan 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alan yeşil-beyazlılar, teknik direktör değişikliğine gitti. Kulüpten yapılan açıklamada İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşma sonucu ayrılığın gerçekleştirildiği bildirildi.

