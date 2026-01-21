CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Szymanski transferinde anlaşma sağlandı! İşte kasaya girecek rakam

Szymanski transferinde anlaşma sağlandı! İşte kasaya girecek rakam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de satış listesinde bulunan isimlerden olan Sebastian Szymanski ile yollar ayrılıyor. 2023/24 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayı terleten Polonyalı futbolcunun yeni takımı belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin Szymanski transferinden elde edeceği gelir... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 14:33 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 14:39
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Şu ana kadar Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok transferlerini resmiyete kavuşturan sarı-lacivertliler, birçok oyuncusuyla da yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao Kasımpaşa'ya, İrfan Can Eğribayat Samsunspor'a, Burak Kapacak ise Zecorner Kayserispor'a transfer oldu.

Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin ardından Sebastian Szymanski ile de yollar ayrılıyor.

Fransız basını, Fenerbahçe ile Rennes'in Polonyalı futbolcunun transferi için anlaşma sağladığını duyurdu.

Footmercato kaynaklı haberde, Fransız ekibinin Szymanski transferi için sarı-lacivertlilere 10.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

25 yaşındaki orta saha oyuncusunun ise yeni takımıyla 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Szymanski'nin menajeri Mario Cardete ile birlikte sağlık kontrolünden geçmek üzere Fransa'ya gittiği öğrenildi.

Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 26 maçta 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

26 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.

