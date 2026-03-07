Beşiktaş'tan kırmızı kart tepkisi! Sane'nin müdahalesi sonrası...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Maçın 23. dakikasında Leroy Sane, Kristjan Asllani'ye yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Siyah-beyazlılar ise bu pozisyonun ardından kırmızı kart beklediler ve maçın hakemine tepki gösterdiler. Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, hakemin kararına alkışlayarak tepki göstermesi sonrası 29. dakikada sarı kart gördü.

İŞTE O ANLAR

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

SERGEN YALÇIN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Leroy Sane'ye krımızı kart çıkmaması sonrası tepkisi kameralara yansıdı.

MAÇ DEVAM EDERKEN PAYLAŞIM GELDİ!

Beşiktaş, maç devam ederken Leroy Sane ile Kristjan Asllani'nin pozisyonuna tepki gösteren bir paylaşım yaptı. Siyah-beyazlıların paylaşımında "Daha ne olması gerekiyor???" İfadeleri yer aldı.