Beşiktaş-Galatasaray derbisi CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Beşiktaş-Galatasaray derbisi CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig’de haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi oynanıyor. Ezeli rekabette iki takım da sahaya üç puan hedefiyle çıkıyor. Beşiktaş - Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 18:51 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 20:13
Beşiktaş-Galatasaray derbisi CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de haftanın en çok konuşulan karşılaşması Beşiktaş - Galatasaray derbisi başladı. Ezeli rekabette iki takım da kritik üç puan için sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon ligde ilk derbi galibiyetini almak isterken Galatasaray ise deplasmanda kazanarak zirve yarışında avantaj elde etmek istiyor.

İŞTE DERBİNİN 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Cerny, Orkun, Olaitan, Oh.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Barış, Osimhen

Beşiktaş-Galatasaray derbisini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de haftanın en çok merak edilen karşılaşması olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 7 Mart Cumartesi günü başladı. Ezeli rekabetin yeni randevusu, İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadele bu akşam saat 20.00'de başladı.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisini FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün yönetiyor.

Beşiktaşlılardan derbiye özel koreografi! Devamını Oku BUNU DA OKU

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Derbi öncesinde Beşiktaş cephesinde bazı önemli eksikler bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte El Bilal Toure sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemedi. Savunma oyuncusu sakatlığı nedeniyle Emirhan Topçu da kadroda yer alamadı.

OH HYEON-GYU FORMDA GELİYOR

Beşiktaş'ın ocak transfer döneminde Genk'ten kadrosuna kattığı Güney Koreli forvet Oh Hyeon-gyu, kısa sürede takıma önemli katkı sağladı. Ligde üç gol kaydeden golcü oyuncu, hafta içi oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında da fileleri havalandırarak formunu sürdürdü. Derbi karşılaşmasında da etkili performansını devam ettirmek isteyen Oh, siyah-beyazlı ekibin en önemli hücum kozlarından biri konumunda.

GALATASARAY SAVUNMADA ZORLANIYOR

Galatasaray son haftalarda savunmada istediği performansı sergileyemedi. Sarı-kırmızılı ekip, son altı resmi maçında kalesini gole kapatamadı. Bu nedenle teknik heyetin derbi öncesinde savunma hattında bazı değişiklikler yapması bekleniyor.

VICTOR OSIMHEN DERBİDE EN ÖNEMLİ KOZ

Galatasaray'ın gol yollarındaki en büyük silahı ise Victor Osimhen oldu. Nijeryalı yıldız forvet, son lig maçında Alanyaspor karşısında gol atarak yeniden formunu yakaladığını gösterdi. Osimhen'in performansı, Galatasaray'ın hücum gücünü doğrudan etkileyebilir.

DİĞER
