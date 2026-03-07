Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın dev derbi öncesi konuştu!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadele öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, dev derbi öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Yalçın'ın sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 19:34 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 19:36
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadele öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, dev derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ...

Sergen Yalçın: "Zor bir derbi. Galatasaray lider, epeyi fark var. Biz son dönemde iyi bir grafik yakaladık. Oyuncu ve takım performansları yukarı çıktı. Bu grafiği devam ettirmek istiyoruz. Bugün belirleyici olacak şey takımın mental ve fiziksel durumu, bire bir eşleşmeler. Umarım güzel ve seyir zevki, mücadele gücü yüksek bir müsabaka olur. İnşallah biz mutlu ayrılırız."

"Takımımızın durumu gayet iyi. Bilal ve Emirhan eksik, ikisi de önemli oyuncular. Onları bekliyoruz. Moral motivasyonumuz iyi, konsantreyiz. Bu maçın önemini, değerini biliyoruz. Derbileri oynamak da kazanmak da zordur. Mutluluğu çok daha fazladır. Bakalım, umarım güzel bir gece olur." dedi.

