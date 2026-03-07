CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol İzmir'de kazanan Fenerbahçe Medicana!

İzmir'de kazanan Fenerbahçe Medicana!

Fenerbahçe Medicana, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yendi. İşte maçın detayları...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 18:33
İzmir'de kazanan Fenerbahçe Medicana!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yendi.

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Yasin Okumuş, Nazlı Ekmekçi

Göztepe: Ezgi Bektaş, Hande Naz Sunar, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Ceren Kapucu)

Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Asli Kalaç, Arelya Karasoy Koçaş, Fedorovtseva, Korneluk, Ghani, (Gülce Güçtekin, Orro, De Souza, Dicle Nur Babat, Melisa Vargas)

Setler: 25-20, 19-25, 25-22, 23-25, 11-15

Süre: 148 dakika

