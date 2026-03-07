CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk: Şampiyonluk yolunda her maçı kazanmak zorundayız

Okan Buruk: Şampiyonluk yolunda her maçı kazanmak zorundayız

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray dev derbi Beşiktaş'a konuk oluyor. Dolmabahçe'deki düello öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 19:39 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 19:42
Okan Buruk: Şampiyonluk yolunda her maçı kazanmak zorundayız

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray dev derbi Beşiktaş'a konuk oluyor. Dolmabahçe'deki düello öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

Okan Buruk: "Rakibimizin yükselen bir performansı var. Transfer döneminde gelenlerle birlikte daha yukarıya giden bir Beşiktaş var. Bunun bilincindeyiz. Bu aya 4 puan önde girmemiz çok önemli. Avrupa'da son 16'yız. Kupada çeyrek finaldeyiz. Bu özgüven takımlar için önemli. Bu oyuna olumlu yansıyacaktır. İki takım da kazanmak için oynayacak. Şampiyonluk yolunda deplasmandasınız ama biz her maçı kazanmak zorundayız. Aynı şekilde Beşiktaş'ta kazanmak için elinden geleni yapacak. İnşallah güzel bir maç olsun. İnşallah iyi futbolun konuşulduğu bir maç olur. İki tane kaliteli kadro var."

"İki takımın orta sahasında hücuma giden oyuncular var. Torreira, Lemina ile birlikte oynayınca hücum katkısı oluyor. Sara'nın da aynı şekilde. Çok formda, iyi iki takım oynayacak. Sakin kalmak ve topa sahip olmak çok önemli. Rakip bazen tekli bazen ikili karşılıyor. Bunlarla ilgili rakibimizin bize uygulayacağı baskıya göre nasıl pozisyon alacağımız önemli olacak. Sakin kalmamız, topla oynamamız, iyi hücum etmemiz lazım. Hem set hem geçiş oynayacak oyuncularımız var. Beşiktaş iki kanadıyla geçişlerde etkili oluyor. Oyunu kalite belirleyecek. Duran toplar önemli. İki takım da etkili. Burada gerçekten iki takım için de zor olacak bir maç. Maçın başından sonuna kadar gidecek bir müsabaka. Kazanmak istiyoruz. Kazanmak bizim için çok önemli. Puan olarak tabii ki ama bu zorlu trafikte her kazandığımız maç bizi bir sonrakine daha güçlü hazırlıyor." dedi.

Beşiktaş'tan kırmızı kart tepkisi!
Beşiktaş-G.Saray | CANLI
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
CANLI | Başkan Erdoğan Dünya Kadınlar Günü kapsamında iftar programında
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaşlılardan derbiye özel koreografi!
RAMS Başakşehir evinde Göztepe'ye şans tanımadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaşlılardan derbiye özel koreografi! Beşiktaşlılardan derbiye özel koreografi! 20:13
Okan Buruk: Şampiyonluk yolunda... Okan Buruk: Şampiyonluk yolunda... 19:39
Sergen Yalçın dev derbi öncesi konuştu! Sergen Yalçın dev derbi öncesi konuştu! 19:34
Beşiktaş kafilesi derbi için Dolmabahçe'ye geldi! Beşiktaş kafilesi derbi için Dolmabahçe'ye geldi! 19:05
Nuri Şahin'den dikkat çeken G.Saray açıklaması! Nuri Şahin'den dikkat çeken G.Saray açıklaması! 18:58
Galatasaray kafilesi Tüpraş Stadyumu'na geldi Galatasaray kafilesi Tüpraş Stadyumu'na geldi 18:50
Daha Eski
Arca Çorum FK evinde 3 puanı farklı kaptı! Arca Çorum FK evinde 3 puanı farklı kaptı! 18:47
İzmir'de kazanan Fenerbahçe Medicana! İzmir'de kazanan Fenerbahçe Medicana! 18:33
Bandırmaspor seriye bağladı! Bandırmaspor seriye bağladı! 18:30
Liverpool, Hollandalı orta saha Ryan Gravenberch ile sözleşme uzattığını açıkladı Liverpool, Hollandalı orta saha Ryan Gravenberch ile sözleşme uzattığını açıkladı 18:18
RAMS Başakşehir evinde Göztepe'ye şans tanımadı! RAMS Başakşehir evinde Göztepe'ye şans tanımadı! 17:56
Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisi için Tüpraş Stadı'na geldi Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisi için Tüpraş Stadı'na geldi 17:43