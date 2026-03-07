Liverpool, Hollandalı orta saha Ryan Gravenberch ile sözleşme uzattığını açıkladı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Liverpool, Eylül 2023 tarihinde kadrosuna kattığı Hollandalı orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch ile sözleşme uzatıldığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 18:18
Premier Lig'in köklü ekiplerinden Liverpool, Eylül 2023 yılında kadrosuna dahil ettiği Ryan Gravenberch ile sözleşme uzattğını açıkladı.

Gravenberch, "Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum," dedi. "Böylesine büyük bir kulüpte sözleşmemi uzattığım için gerçekten gurur duyuyorum. Bu yüzden, daha uzun yıllar kalabileceğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Hollandalı oyuncu, "Kulüpten ve teknik direktörden doğrudan güven hissettim. Benim için karar vermek kolay oldu. Ailem de burada mutlu. Neredeyse üç yıldır buradayız, bu yüzden her şeyi zaten biliyorum. Burada olduğum için mutluyum." açıklamasıyla sözlerine devam etti.

23 yaşındaki oyunu bugüne kadar 123 maçta forma giydi, sekiz gol attı ve Livepool'un 2024 yılında Carabao Kupası'nı ve geçen sezon Premier Lig'ikazanmasında önemli bir rol oynamıştı.

