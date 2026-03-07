Ünlü yazarlardan Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi flaş yorumlar!
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi Sabah Gazetesi'nin ünlü yazarları, karşılaşma öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundular. İşte o sözler...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 16:41Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 16:44
Sabah Gazetesi spor yazarları Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen, Fatih Doğan ve Bülent Timurlenk, Beşiktaş-Galatasaray maçını değerlendirdi. İşte o sözler...
"Derbinin kararını G.Saray verecek. Çünkü hafta içinde Liverpool'a karşı sezonun maçını oynayacaklar. Okan hoca, kupada tedbirini aldı ama belki de bu maç için farklı bir strateji belirler. En büyük şansı, kazanmak zorunda olmaması. Puan farkı 4'e çıktıktan sonra böylesi bir maçta beraberlik kötü sonuç değil. Bu baskıyı yaşamayan bir takım, sahada rahat oynar, daha kolay risk alır, daha sakin kalır.
Beşiktaş bir istikrar yakaladı. Bir kere maç kaybetmiyorlar. Yeni transferler takıma 'cuk' oturdu. Zaten önemli oyuncuları vardı, bu sefer Oh ve Murillo gibi 2 etkili oyuncu daha kadroya eklendi. Kendi statlarında coşkulu oynamayı da başarıyorlar, defansif olarak da kalitelerini yükselttiler.
İki takımın da ön taraflarının gücünü değerlendirdiğimizde, tabelanın iki anahtarı var. Biri; kaleci performansları ki G.Saray öne çıkıyor. İkincisi; duran top. Bu noktada iki tarafı da eşit olarak kabul edebiliriz. Hatta ilk maçta Beşiktaş, üstünlük sağladı. Sonuçta Beşiktaş öne geçerse maçı kazanır."
Beşiktaş'ın kadrosu yeni ama başarıya aç oyuncularla dolu. Eğer G.Saray, Avrupa'daki kimliğiyle derbiyi oynarsa sorun yaşamaz. Beşiktaş'ın yeni kadrosu için de bu derbi ciddi bir sınav olacak. G.Saray'da Uğurcan, Torreira, Osimhen, Sacha Boey ve Barış Alper ön plana çıkacaktır. Beşiktaş'ta Koreli santrfor Oh, G.Saray savunması için sıkıntı yaratabilir.
"Beşiktaş-Galatasaray derbileri, yıllardır müthiş bir mücadeleye sahne oluyor. Özellikle Beşiktaş'ın evinde G.Saray'a karşı üstünlüğü var. G.Saraylı oyuncular, bu yıl lig, Avrupa ve kupada çok başarılı oldu. G.Saray'ın kadrosu daha tecrübeli ve daha kaliteli.
Orkun, Ndidi ve Cerny, Beşiktaş'ın kozları olur. Derbide sakinliğini koruyan ve eksilmeyen başarılı olur. Ozan Ergün ataması sürpriz oldu, dilerim maçın önüne geçmez. Ama derbideki diğer önemli isim de VAR'da görev yapacak hakem olacaktır."
"Beşiktaş yükselen bir değer. Hem takım toparlandı hem yönetimin ayakları yere basıyor hem de taraftarın motivasyonu üst seviyede. Taktiksel açıdan siyah-beyazlılar, gol atmada sorun yaşamazken defansif anlamda zafiyetler gösteriyordu. Ancak son 3 maçtır ikinci bölgeyi yani orta sahayı güçlü tutarak ve presini bu bölgede yoğunlaştırarak defansif defolarını en aza indirdi ve 3 maçtır gol yemeyen bir Beşiktaş var.
Osimhen'e iki maçta adım attırmayan Emirhan'ın yokluğu ile El Bilal'in eksikliği Beşiktaş için bir kayıp. Ancak Orkun'un liderliğinde takımın havası, derbiden zaferle çıkabilecek durumda.
G.Saray'da her ne kadar, "Liverpool maçını düşünmüyoruz' dense de futbolcuların motivasyon konusunda sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum. 12. adamın farkıyla Beşiktaş'ın kazanacağını, skorun da 3-1 ya da 3-2 olacağını tahmin ediyorum."
"Beşiktaş bu sezon hiç bu kadar formda olmamıştı. G.Saray, bu stat yenilendikten sonra her derbide zorlandı. Oyunun kaderini, sıkışan orta saha oyununda atak bitiremeyen takımı cezalandıracak geçiş hücumları belirleyecek.
Derbi üç ihtimale de açık. Ancak tribün desteği ve Beşiktaş'ın oyun gücü 33'lük oranını bize 40 olarak söyletebilir. Okan Buruk'un kariyerinde geçişlerle kazanılmış büyük maçlar var. Buruk, İstanbul'da kazandığı Liverpool maçının taktiğini, Beşiktaş derbisinde ve salı günü Liverpool karşısında bakalım uygulayacak mı?"