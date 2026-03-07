CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan radikal karar!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan radikal karar!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Kanarya için bu mücadele kritik önem taşırken takımın teknik direktörü Domenico Tedesco'dan defans hattı için flaş karar geldi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 15:14
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan radikal karar!

Üst üste savunmada yaşanan sakatlıklar teknik direktör Domenico Tedesco'nun elini kolunu bağladı. Ancak İtalyan çalıştırıcı, bir şekilde bu sıkıntının üstesinden gelmeyi başardı.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan radikal karar!

Skriniar, Çağlar ve Oosterwolde'nin sakatlığı sonrasında Nottignham Forest deplasmanında 3'lü savunma ve 5'li orta sahayla çıkan 40 yaşındaki teknik adam, istediğini aldı ve yeni sistemiyle başarıya ulaştı.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan radikal karar!

Tedesco, ligdeki Hesap.com Antalyaspor ve kupadaki Gaziantep FK maçlarında da bu dizilimle sahada yer aldı.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan radikal karar!

İtalyan teknik adamların sıklıkla kullandığı bu sistemle 3 maça çıkan ve 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Tedesco, savunma hattındaki oyuncular iyileşene kadar 3-5-2'den vazgeçemeyecek.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan radikal karar!

Samsunspor karşısına da 3'lü savunmayla çıkacak olan Tedesco, geri üçlüyü Mert Müldür, Yiğit Efe Demir ve Jayden Oosterwolde'den oluşturacak.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan radikal karar!

Ancak 40 yaşındaki teknik adam, bu sistemin oturması halinde ligin geri kalanında da 3-5-2'yle sahada yer alabilir.

G.Saray'da Uğurcan'a özel uyarı!
Dev derbi öncesi flaş gerçek!
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
İran'dan füze kararı: Pezeşkiyan komşu ülkelerden özür diledi | Trump'tan yeni tehdit: Sert vuracağız | Dubai'de dron alarmı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Torreira'dan transfer çağrısı!
Beşiktaş taraftarı derbide desibel rekorunu kırmak istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Virgil van Dijk'tan G.Saray itirafı! Virgil van Dijk'tan G.Saray itirafı! 14:47
Serie A’da önemli randevu | Cagliari-Como maçı Serie A’da önemli randevu | Cagliari-Como maçı 13:29
Levante-Girona maçı bilgileri | La Liga Levante-Girona maçı bilgileri | La Liga 12:58
Süper Lig’de dev derbi Süper Lig’de dev derbi 12:40
Dev derbinin VAR hakemi açıklandı! Dev derbinin VAR hakemi açıklandı! 12:22
Osasuna-Mallorca maçı bilgileri | La Liga Osasuna-Mallorca maçı bilgileri | La Liga 12:10
Daha Eski
Amedspor-Serik Belediyespor maçı bilgileri! Amedspor-Serik Belediyespor maçı bilgileri! 11:51
G.Saray'da Uğurcan'a özel uyarı! G.Saray'da Uğurcan'a özel uyarı! 11:41
Köln-Borussia Dortmund maçının detayları! Köln-Borussia Dortmund maçının detayları! 11:27
Heidenheim-Hoffenheim maçı detayları! Heidenheim-Hoffenheim maçı detayları! 11:18
Freiburg-Bayer Leverkusen maçı hakkında! Freiburg-Bayer Leverkusen maçı hakkında! 11:11
RB Leipzig-Augsburg maçı detayları! RB Leipzig-Augsburg maçı detayları! 11:02