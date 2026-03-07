Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan radikal karar!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Kanarya için bu mücadele kritik önem taşırken takımın teknik direktörü Domenico Tedesco'dan defans hattı için flaş karar geldi. İşte tüm detaylar...
İtalyan teknik adamların sıklıkla kullandığı bu sistemle 3 maça çıkan ve 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Tedesco, savunma hattındaki oyuncular iyileşene kadar 3-5-2'den vazgeçemeyecek.
Samsunspor karşısına da 3'lü savunmayla çıkacak olan Tedesco, geri üçlüyü Mert Müldür, Yiğit Efe Demir ve Jayden Oosterwolde'den oluşturacak.
Ancak 40 yaşındaki teknik adam, bu sistemin oturması halinde ligin geri kalanında da 3-5-2'yle sahada yer alabilir.
