Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan radikal karar!

Üst üste savunmada yaşanan sakatlıklar teknik direktör Domenico Tedesco'nun elini kolunu bağladı. Ancak İtalyan çalıştırıcı, bir şekilde bu sıkıntının üstesinden gelmeyi başardı.

Skriniar, Çağlar ve Oosterwolde'nin sakatlığı sonrasında Nottignham Forest deplasmanında 3'lü savunma ve 5'li orta sahayla çıkan 40 yaşındaki teknik adam, istediğini aldı ve yeni sistemiyle başarıya ulaştı.