CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da derbi öncesi Uğurcan Çakır'a özel uyarı!

Galatasaray'da derbi öncesi Uğurcan Çakır'a özel uyarı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Bu karşılaşma öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak akşam kaleyi koruyacak olan Uğurcan Çakır özellikle uyarıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 11:41
Galatasaray'da derbi öncesi Uğurcan Çakır'a özel uyarı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray'da derbi öncesi Uğurcan Çakır'a özel uyarı!

Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılardan dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'da derbi öncesi Uğurcan Çakır'a özel uyarı!

Cimbom'da Uğurcan Çakır'ın sergileyeceği performans merak konusu haline geldi.

Galatasaray'da derbi öncesi Uğurcan Çakır'a özel uyarı!

Trabzonspor kalesini koruduğu dönemde Dolmabahçe'de protesto edilen Uğurcan Çakır, Galatasaray formasıyla ilk kez Beşiktaş deplasmanına çıkacak.

Galatasaray'da derbi öncesi Uğurcan Çakır'a özel uyarı!

Teknik heyetin bu mücadele öncesi Uğurcan Çakır'ı sakin kalması yönünde uyardığı öğrenildi.

F.Bahçe'den ayrılan yıldıza sert eleştiri!
Dev derbi öncesi flaş gerçek!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
İran'dan füze kararı: Pezeşkiyan komşu ülkelerden özür diledi | Trump'a "teslimiyet" resti | Dubai'de dron alarmı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş taraftarı derbide desibel rekorunu kırmak istiyor!
Torreira'dan transfer çağrısı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Heidenheim-Hoffenheim maçı detayları! Heidenheim-Hoffenheim maçı detayları! 11:18
Freiburg-Bayer Leverkusen maçı hakkında! Freiburg-Bayer Leverkusen maçı hakkında! 11:11
RB Leipzig-Augsburg maçı detayları! RB Leipzig-Augsburg maçı detayları! 11:02
Bandırmaspor-İstanbulspor canlı anlatım Bandırmaspor-İstanbulspor canlı anlatım 10:44
Wolfsburg-Hamburg maçı hangi kanalda? Wolfsburg-Hamburg maçı hangi kanalda? 10:43
NBA'de milli yıldızımız Alperen Şengün geceye damgasını vurdu! NBA'de milli yıldızımız Alperen Şengün geceye damgasını vurdu! 10:40
Daha Eski
Mainz 05-Stuttgart maçı ayrıntıları! Mainz 05-Stuttgart maçı ayrıntıları! 10:33
F.Bahçe'den ayrılan yıldıza sert eleştiri! F.Bahçe'den ayrılan yıldıza sert eleştiri! 10:29
Arca Çorumspor-Atakaş Hatayspor maçı detayları Arca Çorumspor-Atakaş Hatayspor maçı detayları 10:27
Özbelsan Sivasspor-Keçiörengücü maçı bilgileri Özbelsan Sivasspor-Keçiörengücü maçı bilgileri 10:13
Toulouse-Marsilya maçı hakkında! Toulouse-Marsilya maçı hakkında! 10:07
Auxerre-RC Strasbourg maçı hangi kanalda? Auxerre-RC Strasbourg maçı hangi kanalda? 09:56