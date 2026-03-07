CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga RB Leipzig-Augsburg CANLI YAYIN | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RB Leipzig-Augsburg CANLI YAYIN | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’da heyecan tüm hızıyla sürerken, 44 puanla 5. sırada yer alan ve ilk 4 ile arasındaki farkı kapatmak isteyen RB Leipzig, 31 puanla 9. sırada bulunan FC Augsburg’u ağırlıyor. Ole Werner yönetimindeki Leipzig, geçtiğimiz hafta Hamburg deplasmanında aldığı galibiyetle kötü gidişata son vermişti; şimdi ise taraftarı önünde kazanarak Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyma yolunda dev bir adım atmak istiyor. Öte yandan son 3 maçını kazanan ve Avrupa kupaları potasına göz kırpan Augsburg, deplasmanda sürprize imza atarak serisini 4 maça çıkarma peşinde. Peki RB Leipzig-Augsburg maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 11:02
RB Leipzig-Augsburg CANLI YAYIN | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RB Leipzig-Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Red Bull Arena'daki kritik mücadeleyi hakem Martin Petersen yönetecek. Ev sahibi RB Leipzig'de sakatlıkları süren kilit isimler Xaver Schlager ve kaleci Péter Gulácsi bu akşam forma giyemeyecek; ancak son haftaların formda ismi Antonio Nusa ve hücumun yeni yüzü Rômulo, Werner'in en büyük kozları olacak. Konuk ekip Augsburg cephesinde ise işler bir hayli yolunda. Son 3 lig maçını kazanarak müthiş bir ivme yakalayan Bavyera temsilcisinde, hücumda Rodrigo Ribeiro'nun performansı merakla bekleniyor. İşte Bundesliga'da haftanın en çekişmeli geçmeye aday maçına dair tüm detaylar...

RB Leipzig-Augsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 25. haftasındaki dev RB Leipzig-Augsburg mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

RB Leipzig-Augsburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

RB Leipzig-Augsburg MUHTEMEL 11'LER

RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Gruda, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa

Augsburg: Dahmen; Chaves, Schlotterbeck, Banks; Rieder, Jakic, Massengo, Fellhauer; Komur, Claude-Maurice; Ribeiro

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den ayrılan yıldıza sert eleştiri!
Dev derbi öncesi flaş gerçek!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
İran'dan füze kararı: Pezeşkiyan komşu ülkelerden özür diledi | Trump'a "teslimiyet" resti | Dubai'de dron alarmı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dolmabahçe'de dev düello! İşte derbinin 11'leri
Torreira'dan transfer çağrısı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Uğurcan'a özel uyarı! G.Saray'da Uğurcan'a özel uyarı! 11:41
Köln-Borussia Dortmund maçının detayları! Köln-Borussia Dortmund maçının detayları! 11:27
Heidenheim-Hoffenheim maçı detayları! Heidenheim-Hoffenheim maçı detayları! 11:18
Freiburg-Bayer Leverkusen maçı hakkında! Freiburg-Bayer Leverkusen maçı hakkında! 11:11
RB Leipzig-Augsburg maçı detayları! RB Leipzig-Augsburg maçı detayları! 11:02
Bandırmaspor-İstanbulspor canlı anlatım Bandırmaspor-İstanbulspor canlı anlatım 10:44
Daha Eski
Wolfsburg-Hamburg maçı hangi kanalda? Wolfsburg-Hamburg maçı hangi kanalda? 10:43
NBA'de milli yıldızımız Alperen Şengün geceye damgasını vurdu! NBA'de milli yıldızımız Alperen Şengün geceye damgasını vurdu! 10:40
Mainz 05-Stuttgart maçı ayrıntıları! Mainz 05-Stuttgart maçı ayrıntıları! 10:33
F.Bahçe'den ayrılan yıldıza sert eleştiri! F.Bahçe'den ayrılan yıldıza sert eleştiri! 10:29
Arca Çorumspor-Atakaş Hatayspor maçı detayları Arca Çorumspor-Atakaş Hatayspor maçı detayları 10:27
Özbelsan Sivasspor-Keçiörengücü maçı bilgileri Özbelsan Sivasspor-Keçiörengücü maçı bilgileri 10:13