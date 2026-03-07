RB Leipzig-Augsburg CANLI YAYIN | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RB Leipzig-Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Red Bull Arena'daki kritik mücadeleyi hakem Martin Petersen yönetecek. Ev sahibi RB Leipzig'de sakatlıkları süren kilit isimler Xaver Schlager ve kaleci Péter Gulácsi bu akşam forma giyemeyecek; ancak son haftaların formda ismi Antonio Nusa ve hücumun yeni yüzü Rômulo, Werner'in en büyük kozları olacak. Konuk ekip Augsburg cephesinde ise işler bir hayli yolunda. Son 3 lig maçını kazanarak müthiş bir ivme yakalayan Bavyera temsilcisinde, hücumda Rodrigo Ribeiro'nun performansı merakla bekleniyor. İşte Bundesliga'da haftanın en çekişmeli geçmeye aday maçına dair tüm detaylar...

RB Leipzig-Augsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 25. haftasındaki dev RB Leipzig-Augsburg mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

RB Leipzig-Augsburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

RB Leipzig-Augsburg MUHTEMEL 11'LER

RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Gruda, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa Augsburg: Dahmen; Chaves, Schlotterbeck, Banks; Rieder, Jakic, Massengo, Fellhauer; Komur, Claude-Maurice; Ribeiro