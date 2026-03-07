NBA'de milli yıldızımız Alperen Şengün geceye damgasını vurdu!

CANLI SKOR ANA SAYFA
NBA’de Houston Rockets, normal sezon maçında Portland Trail Blazers’ı 106-99 mağlup etti. Maça damga vuran isim göz bebeğimiz Alperen Şengün oldu. İşte ayrıntılar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 10:41
NBA'de play-off heyecanına az bir süre kalan normal sezon mücadelesinde Houston Rockets, Portland Trail Blazers'la karşı karşıya geldi. Houston Rockets, sahasında Portland Trail Blazers'ı 106-99 mağlup ederken, maça damga vuran isim milli oyuncumuz Alperen Şengün oldu.

Alperen Şengün maçın en skorer ismi olmay başardı ve galibiyeti getiren kilit oyuncuydu. Şengün, maçı 28 sayı, 6 ribaunt ve 2 asist ile tamamladı. Houston ekibinde dikkat çeken bir diğer isim ise Amen Thompson oldu. Thompson 26 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu. Özellikle son çeyrekte attığı sayılar Thompson'lı Rockets'ın galibiyet elde etmesinde büyük önem taşıdı. Portland Trail Blazers'ta ise Jerami Grant 21, Jrue Holiday ise 20 sayılık performans sergileyerek maçı tamamladılar.

Bu sonuçla Rockets sezon derecesini 39 galibiyet – 23 mağlubiyete yükseltirken, Trail Blazers ise 30-34'te kaldı.

