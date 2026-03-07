CANLI SKOR ANA SAYFA
Heidenheim-Hoffenheim CANLI İZLE | Maç ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Heidenheim-Hoffenheim CANLI İZLE | Maç ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Bundesliga’da 25. hafta, kağıt üzerinde favorisi belli ama duygusal yükü ağır bir mücadeleye sahne oluyor. 46 puanla 3. sırada yer alan ve Bayern Münih ile Dortmund’un hemen ardından zirve takibini sürdüren Hoffenheim, 14 puanla ligin dibine demir atan Heidenheim ile karşılaşıyor. Christian Ilzer yönetimindeki Hoffenheim, geçtiğimiz hafta St. Pauli karşısında aldığı beklenmedik yenilgiyi telafi ederek ilk 3’teki yerini korumak isterken; Frank Schmidt’in öğrencileri, 11 maçlık galibiyet hasretine son verip kümede kalma savaşına tutunmak için sahaya çıkıyor. Peki Heidenheim-Hoffenheim maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 11:19
Heidenheim-Hoffenheim CANLI İZLE | Maç ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Heidenheim-Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Heidenheim'daki Voith-Arena'da oynanacak zorlu randevuyu hakem Robert Hartmann yönetecek. Ev sahibi Heidenheim'da işler bir hayli kritik; ligin en çok gol yiyen takımı unvanıyla sahaya çıkacak olan ekipte, as kaleci Diant Ramaj'ın sakatlıktan dönmesi savunma adına en büyük teselli. Konuk ekip cephesinde ise moral-kondisyon dengesi üst seviyede. Şampiyonlar Ligi bileti için hata lüksü olmayan Hoffenheim, ligin ilk yarısında 3-1 mağlup ettikleri rakibini deplasmanda da geçerek bu sezonki dublesini yapmayı planlıyor. Hoffenheim'da sakatlığı süren Adam Hlozek dışında önemli bir eksik bulunmazken, Andrej Kramaric ve Fisnik Asllani ikilisi gol yollarında yine en büyük tehdit olacak. İşte Almanya'da haftanın en "hayati" maçlarından birine dair detaylar...

Heidenheim-Hoffenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 25. haftasındaki dev Heidenheim-Hoffenheim mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Heidenheim-Hoffenheim MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Heidenheim-Hoffenheim MUHTEMEL 11'LER

Heidenheim: Ramaj; Stergiou, Mainka, Gimber; Ibrahimovic, Niehues, Dorsch, Behrens; Dinkci, Pieringer, Conteh

Hoffenheim: Baumann; Coufal, Kabak, Hajdari, Bernardo; Promel, Avdullahu, Burger; Kramaric; Asllani, Toure

