Heidenheim-Hoffenheim CANLI İZLE | Maç ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Heidenheim'daki Voith-Arena'da oynanacak zorlu randevuyu hakem Robert Hartmann yönetecek. Ev sahibi Heidenheim'da işler bir hayli kritik; ligin en çok gol yiyen takımı unvanıyla sahaya çıkacak olan ekipte, as kaleci Diant Ramaj'ın sakatlıktan dönmesi savunma adına en büyük teselli. Konuk ekip cephesinde ise moral-kondisyon dengesi üst seviyede. Şampiyonlar Ligi bileti için hata lüksü olmayan Hoffenheim, ligin ilk yarısında 3-1 mağlup ettikleri rakibini deplasmanda da geçerek bu sezonki dublesini yapmayı planlıyor. Hoffenheim'da sakatlığı süren Adam Hlozek dışında önemli bir eksik bulunmazken, Andrej Kramaric ve Fisnik Asllani ikilisi gol yollarında yine en büyük tehdit olacak. İşte Almanya'da haftanın en "hayati" maçlarından birine dair detaylar...

Heidenheim-Hoffenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 25. haftasındaki dev Heidenheim-Hoffenheim mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Heidenheim-Hoffenheim MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Heidenheim-Hoffenheim MUHTEMEL 11'LER

Heidenheim: Ramaj; Stergiou, Mainka, Gimber; Ibrahimovic, Niehues, Dorsch, Behrens; Dinkci, Pieringer, Conteh Hoffenheim: Baumann; Coufal, Kabak, Hajdari, Bernardo; Promel, Avdullahu, Burger; Kramaric; Asllani, Toure