CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Wolfsburg-Hamburg maçı detayları: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wolfsburg-Hamburg maçı detayları: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’da sezonun en kritik haftalarından birine girilirken, 20 puanla 17. sırada yer alan ve küme düşme hattının tam ortasında bulunan Wolfsburg, 26 puanla 11. sırada yer alan Hamburg'u konuk ediyor. Ev sahibi ekip, son 15 yılın en kötü performansını sergilediği bu sezonda, taraftarı önünde kazanarak ateş hattından bir nebze de olsa uzaklaşmak istiyor. Konuk ekip Hamburg ise deplasmandaki dirençli oyununu sürdürerek, düşme hattıyla arasındaki puan farkını koruma ve ligde kalma yolunda dev bir adım atma peşinde. Wolfsburg’un tecrübesi mi, yoksa Hamburg’un hırsı mı kazanacak? Peki Wolfsburg-Hamburg maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 10:43
Wolfsburg-Hamburg maçı detayları: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wolfsburg-Hamburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Volkswagen Arena'daki zorlu mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi Wolfsburg, geçtiğimiz hafta Stuttgart deplasmanında aldığı 4-0'lık ağır yenilginin ardından büyük bir moral bozukluğu içinde olsa da, kendi sahasında bu kez hata yapmak istemiyor. Konuk ekip cephesinde ise işler nispeten daha dengeli; her ne kadar son hafta RB Leipzig'e direnseler de mağlup olan Hamburg, deplasmanda topladıkları puanlarla dikkat çekiyor. Hamburg'un en büyük kozu ise hücum hattındaki etkili isim Ransford Königsdörffer olacak. İşte Bundesliga'da haftanın en kritik "alt sıra" kapışmasına dair tüm detaylar...

Wolfsburg-Hamburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 25. haftasındaki dev Wolfsburg-Hamburg mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Wolfsburg-Hamburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Wolfsburg-Hamburg MUHTEMEL 11'LER

Wolfsburg: Grabara; Kumbedi, Koulierakis, Jenz, Belocian; Eriksen, Gerhardt; Daghim, Shiogai, Amoura; Pejcinovic

Hamburg: Fernandes; Elfadli, Vuskovic, Torunarigha; Mikelbrencis, Lokonga, Remberg, Muheim; Vieira, Konigsdorffer, Philippe

G.Saray'da Uğurcan'a özel uyarı!
F.Bahçe'den ayrılan yıldıza sert eleştiri!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
İran'dan füze kararı: Pezeşkiyan komşu ülkelerden özür diledi | Trump'a "teslimiyet" resti | Dubai'de dron alarmı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dolmabahçe'de dev düello! İşte derbinin 11'leri
Torreira'dan transfer çağrısı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Heidenheim-Hoffenheim maçı detayları! Heidenheim-Hoffenheim maçı detayları! 11:18
Freiburg-Bayer Leverkusen maçı hakkında! Freiburg-Bayer Leverkusen maçı hakkında! 11:11
RB Leipzig-Augsburg maçı detayları! RB Leipzig-Augsburg maçı detayları! 11:02
Bandırmaspor-İstanbulspor canlı anlatım Bandırmaspor-İstanbulspor canlı anlatım 10:44
Wolfsburg-Hamburg maçı hangi kanalda? Wolfsburg-Hamburg maçı hangi kanalda? 10:43
NBA'de milli yıldızımız Alperen Şengün geceye damgasını vurdu! NBA'de milli yıldızımız Alperen Şengün geceye damgasını vurdu! 10:40
Daha Eski
Mainz 05-Stuttgart maçı ayrıntıları! Mainz 05-Stuttgart maçı ayrıntıları! 10:33
F.Bahçe'den ayrılan yıldıza sert eleştiri! F.Bahçe'den ayrılan yıldıza sert eleştiri! 10:29
Arca Çorumspor-Atakaş Hatayspor maçı detayları Arca Çorumspor-Atakaş Hatayspor maçı detayları 10:27
Özbelsan Sivasspor-Keçiörengücü maçı bilgileri Özbelsan Sivasspor-Keçiörengücü maçı bilgileri 10:13
Toulouse-Marsilya maçı hakkında! Toulouse-Marsilya maçı hakkında! 10:07
Auxerre-RC Strasbourg maçı hangi kanalda? Auxerre-RC Strasbourg maçı hangi kanalda? 09:56