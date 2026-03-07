CANLI SKOR ANA SAYFA
Toulouse-Marsilya maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Toulouse-Marsilya maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’de 25. hafta heyecanı, köklü bir rekabete sahne oluyor. 43 puanla 4. sırada yer alan ve lider PSG ile arasındaki farkın açılmasını istemeyen Olympique Marsilya, 31 puanla 11. sırada bulunan Toulouse’a konuk oluyor. Teknik direktör Habib Beye yönetimindeki Marsilya, geçtiğimiz hafta Lyon karşısında aldığı 3-2’lik galibiyetin moraliyle sahaya çıkarken; Toulouse, sahasında dev rakibini devirerek orta sıralardaki yerini yukarı taşımayı hedefliyor. Peki Toulouse-Marsilya maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 10:07
Toulouse-Marsilya maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Toulouse-Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stadium de Toulouse'daki kritik mücadeleyi hakem Bastien Dechepy yönetecek. Toulouse, ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü görememiş olsa da, hafta içi kupada Marsilya'yı eleyerek büyük bir özgüven kazandı. Ancak lig sahnesinde Marsilya'ya karşı 2012 yılından bu yana galibiyet alamayan ev sahibi, bu kötü istatistiği taraftarı önünde yıkmak istiyor. Konuk ekip Marsilya cephesinde ise gözler gol krallığı yarışında zirvede olan Mason Greenwood'da olacak. Hücum hattındaki etkinliğiyle dikkat çeken Marsilya, deplasman formundaki istikrarsızlığı bu derbiyle sonlandırıp Şampiyonlar Ligi yolunda hata yapmak istemiyor. İşte Ligue 1'de gecenin en keyifli geçmeye aday maçına dair tüm detaylar...

Toulouse-Marsilya MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ligue 1'in 25. haftasındaki dev Toulouse-Marsilya mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 23.05'te başlayacak.

Toulouse-Marsilya MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Toulouse-Marsilya MUHTEMEL 11'LER

Toulouse: Restes; Sidibe, Cresswell, McKenzie; Kamanzi, Vossah, Casseres, Methalie; Russell-Rowe, Gboho; Emersonn

Marsilya: Rulli; Weah, Aguerd, Pavard, Medina; Nwaneri, Nadir; Greenwood, Traore, Paixao; Aubameyang

