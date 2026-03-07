CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig’de heyecan devam ediyor. Bandırmaspor, 42 puanla 8. sırada yer alırken, son iki maçını kazandı ve galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Deplasmanda mücadele edecek İstanbulspor ise 38 puanla 14. sırada bulunuyor. Maçı canlı izlemek isteyenler için saat ve yayın kanalı bilgileri haberimizde yer alıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 10:44 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 10:48
Bandırmaspor-İstanbulspor maçı canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de üst sıraları hedefleyen Bandırmaspor, son iki galibiyetini taçlandırmak için İstanbulspor karşısında sahaya çıkacak. İstanbulspor ise ligde kritik puanlar almak için mücadele edecek. Maçın yayın kanalı, başlama saati ve canlı skor bilgileri haberimizde güncel olarak takip edilebilir. Taraftarlar, bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemiyor. Maçı canlı izlemek isteyenler için saat ve yayın kanalı bilgileri haberimizde yer alıyor.

BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor-İstanbulspor maçı, 7 Mart Cumartesi günü (bugün) oynanacak. Karşılaşma, saat 16:00'da başlayacak.

BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor ile İstanbulspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, tabii Spor 6, Bein Sports Max 2 kanallarında canlı yayınlanacak.

BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

Bandırmaspor maç günü paylaşımı

İstanbulspor maç günü paylaşımı

