Bandırmaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bandırmaspor-İstanbulspor maçı canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de üst sıraları hedefleyen Bandırmaspor, son iki galibiyetini taçlandırmak için İstanbulspor karşısında sahaya çıkacak. İstanbulspor ise ligde kritik puanlar almak için mücadele edecek. Maçın yayın kanalı, başlama saati ve canlı skor bilgileri haberimizde güncel olarak takip edilebilir. Taraftarlar, bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemiyor. Maçı canlı izlemek isteyenler için saat ve yayın kanalı bilgileri haberimizde yer alıyor.

BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor-İstanbulspor maçı, 7 Mart Cumartesi günü (bugün) oynanacak. Karşılaşma, saat 16:00'da başlayacak.

BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor ile İstanbulspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, tabii Spor 6, Bein Sports Max 2 kanallarında canlı yayınlanacak.

BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

Bandırmaspor maç günü paylaşımı

İstanbulspor maç günü paylaşımı

𝐈̇𝐒𝐓𝐀𝐍𝐁𝐔𝐋𝐒𝐏𝐎𝐑'𝐔𝐍 𝐌𝐀𝐂̧𝐈 𝐕𝐀𝐑! 👉🏻 Bandırmaspor 🕰️ 𝟏𝟔:𝟎𝟎 📍 𝟏𝟕 𝑬𝒚𝒍𝒖𝒍 𝑺𝒕𝒂𝒅𝒊 pic.twitter.com/QVEn59bClG — İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) March 6, 2026