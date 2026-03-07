Köln-Borussia Dortmund maçı canlı yayın: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Köln-Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Cologne Stadyumu'ndaki dev mücadeleyi tecrübeli hakem Daniel Siebert yönetecek. Ev sahibi Köln'de, savunmanın bel kemiği Cenk Özkacar'ın performansı kilit rol oynayacak. Konuk ekip Dortmund cephesinde ise işler yolunda; sakatlıktan dönen kilit isimlerle tam kadroya yakın bir rotasyonla sahada olacaklar. Özellikle Julian Brandt'ın yaratıcılığı ve Maximilian Beier'in hızı, Köln savunması için en büyük tehditler olarak öne çıkıyor. İşte Bundesliga'da haftanın en merakla beklenen randevularından birine dair tüm detaylar...

Köln-Borussia Dortmund MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 25. haftasındaki dev Köln-Borussia Dortmund mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Köln-Borussia Dortmund MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Köln-Borussia Dortmund MUHTEMEL 11'LER

Köln: Schwabe; Van den Berg, Simpson-Pusey, Ozkacar; Castro-Montes, Martel, Krauss, Lund; Kaminski, El Mala; Ache Borussia Dortmund: Kobel; Reggiani, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Brandt, Silva, Beier