Ziraat Türkiye Kupası
Köln-Borussia Dortmund maçı canlı yayın: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Köln-Borussia Dortmund maçı canlı yayın: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’da zirve yarışı kızışırken, 52 puanla 2. sırada yer alan ve lider Bayern Münih’i takibini sürdüren Borussia Dortmund, 24 puanla 13. sırada bulunan Köln deplasmanına çıkıyor. Niko kovac yönetimindeki konuk takım, geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı yorgunluğa rağmen ligdeki şampiyonluk yolunda yara almamayı hedefliyor. Öte yandan henüz tehlike bölgesinden tamamen uzaklaşamayan Köln, taraftarı önünde dev rakibine çelme takarak sezonun en kritik puanlarından birini almanın peşinde. Peki Köln - Borussia Dortmund maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 11:27
Köln-Borussia Dortmund maçı canlı yayın: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Köln-Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Cologne Stadyumu'ndaki dev mücadeleyi tecrübeli hakem Daniel Siebert yönetecek. Ev sahibi Köln'de, savunmanın bel kemiği Cenk Özkacar'ın performansı kilit rol oynayacak. Konuk ekip Dortmund cephesinde ise işler yolunda; sakatlıktan dönen kilit isimlerle tam kadroya yakın bir rotasyonla sahada olacaklar. Özellikle Julian Brandt'ın yaratıcılığı ve Maximilian Beier'in hızı, Köln savunması için en büyük tehditler olarak öne çıkıyor. İşte Bundesliga'da haftanın en merakla beklenen randevularından birine dair tüm detaylar...

Köln-Borussia Dortmund MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 25. haftasındaki dev Köln-Borussia Dortmund mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Köln-Borussia Dortmund MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Köln-Borussia Dortmund MUHTEMEL 11'LER

Köln: Schwabe; Van den Berg, Simpson-Pusey, Ozkacar; Castro-Montes, Martel, Krauss, Lund; Kaminski, El Mala; Ache

Borussia Dortmund: Kobel; Reggiani, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Brandt, Silva, Beier

