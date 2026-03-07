CANLI SKOR ANA SAYFA
Freiburg-Bayer Leverkusen maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Freiburg-Bayer Leverkusen maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’da 25. hafta, stratejik bir kapışmaya ev sahipliği yapıyor. 43 puanla 6. sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi potasını takibini sürdüren Bayer Leverkusen, 33 puanla 8. sırada bulunan ve Avrupa kupaları umudunu koruyan SC Freiburg’a konuk oluyor. Kasper Hjulmand yönetimindeki Leverkusen, hafta içi Hamburg karşısında aldığı 1-0’lık zorlu galibiyetin moraliyle sahaya çıkarken; istikrar arayan Freiburg, taraftarı önünde güçlü rakibini devirerek aradaki puan farkını kapatmak istiyor. Peki Freiburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 11:11
Freiburg-Bayer Leverkusen maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Freiburg-Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Freiburg'daki Europa-Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi Freiburg, bu sezon iç sahada kalesinde gördüğü 12 golün 9'unu ilk yarılarda yiyerek dikkat çekici bir istatistik sergiledi; bu nedenle maça savunmada konsantre başlamaları hayati önem taşıyor. Konuk ekip cephesinde ise işler yolunda gitmeye başladı; son 3 maçında kalesini gole kapatan Bayer Leverkusen, ligin ilk yarısında 2-0 mağlup ettikleri rakiplerine karşı yine galibiyet hedefliyor. İşte Almanya'da haftanın en çekişmeli geçmeye aday maçına dair tüm detaylar...

Freiburg-Bayer Leverkusen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 25. haftasındaki dev Freiburg-Bayer Leverkusen mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Freiburg-Bayer Leverkusen MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Freiburg-Bayer Leverkusen MUHTEMEL 11'LER

Freiburg: Atubolu; Treu, Ginter, Ogbus, Gunter; Eggestein, Osterhage; Beste, Manzambi, Suzuki; Matanovic

Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Hofmann, Maza; Kofane

