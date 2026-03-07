Freiburg-Bayer Leverkusen maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Freiburg-Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Freiburg'daki Europa-Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi Freiburg, bu sezon iç sahada kalesinde gördüğü 12 golün 9'unu ilk yarılarda yiyerek dikkat çekici bir istatistik sergiledi; bu nedenle maça savunmada konsantre başlamaları hayati önem taşıyor. Konuk ekip cephesinde ise işler yolunda gitmeye başladı; son 3 maçında kalesini gole kapatan Bayer Leverkusen, ligin ilk yarısında 2-0 mağlup ettikleri rakiplerine karşı yine galibiyet hedefliyor. İşte Almanya'da haftanın en çekişmeli geçmeye aday maçına dair tüm detaylar...

Freiburg-Bayer Leverkusen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 25. haftasındaki dev Freiburg-Bayer Leverkusen mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Freiburg-Bayer Leverkusen MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Freiburg-Bayer Leverkusen MUHTEMEL 11'LER

Freiburg: Atubolu; Treu, Ginter, Ogbus, Gunter; Eggestein, Osterhage; Beste, Manzambi, Suzuki; Matanovic Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Hofmann, Maza; Kofane