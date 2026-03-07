Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi flaş gerçek!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaşacak. Bu mücadele iki takım için de hayati önem taşırken karşılaşma öncesi ortaya çıkan istatistikler dikkat çekiyor.

Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren bu dev derbide Galatasaray, birçok istatistikte rakibi Beşiktaş'ın önünde... Sarı-kırmızılılar, %62.4 gibi dominant bir topa sahip olma oranı ve %88 pas isabetiyle ligin bu alandaki lideri konumunda. Beşiktaş ise %54 topa sahip olma oranıyla daha dengeli bir oyun tercih ediyor.