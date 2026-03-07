Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi flaş gerçek!
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Bu kritik mücadele büyük bir heyecanla beklenmeye başlandı. İki takım için büyük önem arz eden mücadele öncesi ortaya çıkan o flaş detay ise dikkat çekiyor.
Beşiktaş ise 49.66'lık xG ortalaması tutturdu ancak 45 gol atabildi. Beşiktaş beklenenden daha az gol buluyor. İki takım arasında ciddi bir fark var Galatasaray lehine.
Galatasaray, bu sezon 9 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Beşiktaş ise 7... Aslan'ın maç başına kalesinde gördüğü gol 0.9 iken, siyah- beyazlılarda bu oran 1.2...
