Erzurumspor FK-Manisa FK maçı canlı takip et!

TFF 1. Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Erzurumspor FK ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Lider Erzurumspor, taraftarı önünde oynayacağı bu mücadelede galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Ligde 60 puanla ilk sırada bulunan Erzurumspor FK, sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Manisa FK ise 40 puanla 10. sırada yer alıyor ve deplasmanda sürpriz bir sonuç elde etmeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise maçın tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki Erzurumspor FK-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma nasıl izlenir? İşte maç öncesi tüm detaylar...

ERZURUMSPOR FK-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in önemli karşılaşmalarından biri bugün oynanacak. Erzurumspor FK - Manisa FK maçı bugün saat 13:30'da başlayacak.

ERZURUMSPOR FK-MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurumspor FK-Manisa FK mücadelesi TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Erzurumspor FK-Manisa FK maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

ERZURUMSPOR FK-MANİSA FK MAÇI CANLI ANLATIM

Erzurumspor FK maç günü paylaşımı

Manisa FK maç günü paylaşımı

⚽ Maç Günü🏆 Trendyol 1. Lig 29. Hafta🆚 Erzurumspor FK⏰ 13.30🏟️ Kazım Karabekir Stadyumu pic.twitter.com/g4MLFdDczk — Manisa Futbol Kulübü (@ManisaFK) March 6, 2026